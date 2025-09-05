Зірка "Від пацанки до панянки" вдруге стала мамою і розчулила першим відео з немовлям

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Даріана Корецька (раніше Семідоцька та Остафійчук) поділилася радісною новиною. Вона стала мамою вдруге.

Як повідомляє РБК-Україна , на своїй сторінці в Instagram Корецька вже показала перше відео з немовлям.

Даріана з "Пацанок" стала мамою - зворушливі кадри з пологового

В ніч на 5 вересня блогерка розповіла, що вирушає до пологового. І вже скоро вона повідомила, що на світ з'явилася її друга донечка.

"Вітаємо тебе, наша донечко, в цьому світі, в нашій родині. Нехай твій шлях буде осяяний добром, світлом та Божим благословенням", - написала Даріана.

На щемливому відео показано перші хвилини життя немовляти. Корецька плакала від щастя та ніжно обіймала маленьку дитину.

Також можна побачити й чоловіка Даріани. Вона втретє вийшла заміж у квітні цього року. Від попередніх стосунків у неї є старша донька.

Чоловік Даріани (фото: instagram.com/officialdori_)

У коментарях під зворушливим відео фани вітають блогерку та пишуть:

"Батьки, вітаю вашу чудову родину з появою ще однієї прекрасної зірочки. Щастя вам і миру"

"Щоб в житті цієї крихітки було лише безмежне щастя"

"Нехай Вас оберігає Господь. Наша маленька принцеса нехай зростає щасливою, здоровою та під мирним небом".

Хто така Даріана Корецька

Дівчина стала відомою у 22 роки, коли ще носила прізвище Семідоцька. Тоді вона прийшла на проект "Від пацанки до панянки" (сезон 2018 року). На шостому тижні Даріана "вилетіла" з шоу, бо привезла в будинок алкоголь після весільної подорожі.

Після проекту вона розлучилася та почала займатися власним блогом. Потім вона вдруге вийшла заміж, але ці стосунки не принесли їй щастя, а у 2025 році Даріана показала свого третього чоловіка і повідомила про другу вагітність.