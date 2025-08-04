Як виглядає дружина Притула, яка народила йому трьох дітей: ці фото бачили не всі

Новина про те, що Сергій Притула вчетверте став батьком , ошелешила його фанів, адже він це ретельно приховував протягом усієї вагітності своєї обраниці. А тому нині багатьом цікаво, хто його друга дружина, ким вона працює і що відомо про їхні стосунки.

РБК-Україна розповідає, як виглядає дружина Притули і скільки років вони разом.

Дружина Сергія Притули - хто вона

Обраниця волонтера та колишнього ведуча - Катерина Сопельник (нині носить прізвище свого чоловіка). Вона народилася у Донецьку, 13 січня цього року їй виповнилося 40.

Катерина здобула освіту у Донецькому національному університеті. Після вишу вона пішла працювати на телебачення.

Катерина Сопельник у минулому (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Як Притула познайомився зі своєї коханою

Як відомо, Катерина - друга дружина Сергія. Перша обраниця волонтера - Юлія Андрійчук, у них є спільний син Дмитро, якому 17 років. Притула та його перша обраниця розлучилися за декілька років після одруження, яке відбулося у 2007 році.

У 2014 році Сергій познайомився з Катериною. Доля звела їх на зйомках. Притула та Сопельник працювали на "Новому каналі", а потім вона почала допомагати йому з розвитком "Вар'яти-шоу".

Вже скоро стосунки переросли у романтичні. Але пара намагалася приховувати своє кохання. Згодом Катерина почала показувати фото з Притулою на своїй сторінці в Instagram. Втім, не всі фото бачили фани, адже вона не активно "піарила" свої соцмережі.

Перші фото Притули з Сопельник (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

У 2015 році Притула та його обраниця одружилися. Церемонія відбулася у Львові, Катерина ділилася теплими кадрами й показала, якою була її сукня.

Весілля Притули (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Родина Притули

Після весілля Сергій та Катерина багато подорожували та вже не приховували свого щастя. Дружина Притули почала частіше публікувати спільні фото з обранцем та нерідко писала, як сильно його кохає.

Притула та його дружина (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

У 2016 році Катерина завагітніла первістком. Вже влітку 2017 вона народила доньку, яку назвали Соломією.

Родина Притули (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

На багатьох фото можна помітити сина Притули від першого шлюбу. Дмитро проводить багато часу з батьком та його другою обраницею.

Притула з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

У 2021 році Катерина стала мамою вдруге. Вона народила донечку, яку назвали Стефанією.

Притула та його друга донька (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

У 2023 році волонтер зізнавався, що він та його дружина планували ще одну дитину. Але через повномасштабну війну ці плани довелося відкласти.

"Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на р*сня зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць - максимум", - казав Притула.

І за декілька років після цього, 4 серпня, стало відомо, що пара здійснила свою мрію. Катерина народила сина, якого назвали Марком.

Дружина Притули під час вагітності (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

На фото можна розгледіти напис на браслеті малюка - він народився 1 серпня.

Дружина Притули втретє стала мамою (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

"Марко. 1.08.2025. Дивлюсь на тебе і досі не можу повірити в це щастя… Маленький чоловік, який вже встиг перевернути мій світ! Ти зʼявився на світ голосно, впевнено й з характером. Я вже зрозуміла, хто в домі головний: можеш їсти скільки хочеш, спиш, коли зручно і змушуєш мене плакати від щастя і любові", - написала щаслива матуся.

"Дякую Богу за Маркусика. Сергійкові за наполегливість і підтримку під час пологів. І дякую собі - я це зробила", - додала вона.

Притула з новонародженим сином (фото: instagram.com/siriy_ua)