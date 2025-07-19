Зірки емоційно підтримали Усика перед боєм: що сказали Дорофєєва, Цимбалюк та інші

Надя Дорофєєва

Співачка, яка раніше підтримала боксера виступом на благодійному вечорі його дружини, зворушила теплими словами.

"Сьогодні відбудеться день, коли мільйони українських сердець будуть битися в одному ритмі. Разом з Олександром. На кону - звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі", - написала вона.

"Нехай цей бій стане ще одним підтвердженням того, що український дух неможливо здолати. Ми всі з тобою. Україна з тобою", - додала артистка.

Дорофєєва про бій Усика з Дюбуа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тарас Цимбалюк

Український актор підтримав спортсмена зверненням у відео. Він побажав йому удачі, натхнення та перемоги.

"Ми будемо всією країною тебе підтримувати, тому що ти неймовірна гордість для нас. І в такий час, коли так важливе єднання українців в будь-якому форматі, це особливо актуально. Ми в тебе віримо. Знаємо, що ти в нас чемпіон. Нехай тебе береже Бог", - поділився він.

Олександр Рудинський

Актор теж висловив підтримку зворушливим відеозверненням. Він зізнався, що давно спостерігає за спортивними досягненнями боксера і з нетерпінням чекає поєдинку.

"Я чекав на цю мить від бою до бою з 2012 року. Для мене це свято, певен, як і для тисячі фанатів Олександра - короля цього виду спорту", - сказав він.

"Бажаю, щоб всі пояси знову були на руках, щоб наступний бій був на НСК Олімпійському. Будьте непереможними й надалі. Слава Україні. I'm feel", - додав він.

Аліна Шаманська

Блогерка та інтерв’юєрка підтримала боксера в сториз. Разом із сином вона чекає на поєдинок в особливому мерчі та бажає українцю перемоги.

"Всією країною вболіваємо", - поділилася вона.

Аліна Шаманська про бій Усика з Дюбуа (скриншот)

Позитив

Український співак теж в очікуванні легендарного поєдинку. Він показався у футболці на підтримку Усика.

Позитив підтримав Усика (скриншот)

Коли бій Усика та Дюбуа

Нагадаємо, довгоочікуваний реванш проходитиме в суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Головний поєдинок з виходом боксерів на ринг розпочнеться близько 23:30 за київським часом. Сама трансляція студії та андеркарду запланована на 19:10.