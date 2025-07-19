Звезды эмоционально поддержали Усика перед боем: что сказали Дорофеева, Цымбалюк и другие

В субботу, 19 июля, Александр Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте с британцем Даниэлем Дюбуа. За несколько часов до исторического поединка знаменитости выразили поддержку украинскому чемпиону.
РБК-Украина рассказывает, как звезды трогательно обратились к Усику перед боем.
Певица, которая ранее поддержала боксера выступлением на благотворительном вечере его жены, растрогала теплыми словами.
"Сегодня состоится день, когда миллионы украинских сердец будут биться в одном ритме. Вместе с Александром. На кону - звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе", - написала она.
"Пусть этот бой станет еще одним подтверждением того, что украинский дух невозможно преодолеть. Мы все с тобой. Украина с тобой", - добавила артистка.
Украинский актер поддержал спортсмена трогательным обращение в видео. Он пожелал удачи, вдохновения и победы.
"Мы будем всей страной тебя поддерживать, потому что ты невероятная гордость для нас. И в такое время, когда так важно единение украинцев в любом формате, это особенно актуально. Мы в тебя верим. Знаем, что ты у нас чемпион. Пусть тебя бережет Бог", - поделился он.
Актер тоже выразил поддержку трогательным видеообращением. Он признался, что давно наблюдает за спортивными достижениями боксера и с нетерпением ждет поединка.
"Я ждал этого момента от боя до боя с 2012 года. Для меня это праздник, уверен, как и для тысячи фанатов Александра - короля этого вида спорта", - сказал он.
"Желаю, чтобы все пояса снова были на руках, чтобы следующий бой был на НСК Олимпийском. Будьте непобедимыми и в дальнейшем. Слава Украине. I'm feel", - добавил он.
Блогерша и интервьюерша поддержала боксера в сториз. Вместе с сыном она ждет поединок в особом мерче и желает украинцу победы.
"Всей страной болеем", - поделилась она.
Украинский певец тоже в ожидании легендарного поединка. Он показался в футболке в поддержку Усика.
Напомним, долгожданный реванш будет проходить в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Главный поединок с выходом боксеров на ринг начнется около 23:30 по киевскому времени. Сама трансляция студии и андеркарда запланирована на 19:10.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дорофеевой, Позитива, Megogo, Шаманской.