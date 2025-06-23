Зворотня сторона популярності: 5 зірок 2000-х, яких слава довела до божевілля

Слава приносить не лише захоплення публіки, а й величезний тиск. У 2000-х ці зірки були на слуху - їх пісні, ролі та образи стали символами цілої епохи. Проте не кожному вдалося витримати випробування успіхом.
У цьому матеріалі РБК-Україна згадує 5 знаменитостей, яких популярність буквально зламала і довела до божевілля.
У десятирічному віці Аманда Байнс вже була зіркою - вона дебютувала в телешоу All That, а незабаром отримала власну програму.
Ролі сипалися одна за одною, і дівчинка миттєво опинилася в центрі уваги. Та підліткова слава швидко перетворилася на серйозне випробування: надмірна медійність і тиск не пройшли безслідно - зірка не витримала.
Згодом в Аманди почалися проблеми з ментальним здоров’ям і вживанням заборонених речовин.
Вона звинуватила батьків у надмірному контролі та привласненні грошей, що ще більше погіршило її емоційний стан.
У 2010 році, у 24 роки, акторка оголосила про завершення кар’єри. Далі - госпіталізація в психіатричну клініку та офіційна опіка матері, яка тривала майже десять років - з 2013 по 2022.
Зовнішність Аманда також змінилася: вона пофарбувала волосся в чорний, зробила татуювання на обличчі та тілі, набрала вагу й почала вдягатися неохайно.
Але після тривалої реабілітації акторка знайшла для себе новий сенс - мистецтво.
Вона закінчила коледж дизайну, і в 2024 році її картини вже були представлені на виставці. Зараз вона більше не знімається в кіно, а займається творчістю.
Нещодавно 39-річну зірку фільмів "Вона - чоловік" і "Чого хоче дівчина" помітили під час прогулянки в Калабасасі.
Вона була у світлому образі з новою стрижкою - блонд з видовженими пасмами ззаду.
І хоча її стиль і вигляд вже давно не мають нічого спільного з образом дівчинки з каналів Nickelodeon, в Аманді відчувається новий спокій і прийняття себе.
Ще з трьох років Ліндсі працювала моделлю, а згодом стала суперзіркою - "Пастка для батьків", "Чумова п’ятниця", "Дрянні дівчата".
Але особисті драми, нестабільні стосунки з рідними, тиск ЗМІ та вечірки стали її реальністю.
Алкоголь, наркотики, арешти - зірка не раз потрапляла до реабілітаційних центрів і навіть лікувалась за рішенням суду.
Втім, Лохан вдалося вирватися з цього кола. У 2018 вона запустила реаліті про себе, а в 2024-му з’явилася в мюзиклі Mean Girls та кількох романтичних комедіях.
Це не гучне повернення, але фанати щасливі знову бачити її на екранах.
Кевін із "Один удома" став улюбленцем мільйонів, але дитяча популярність обернулася трагедією.
Калкін не витримав тиску та в 14 років залишив кіно. Головна причина - не провальні ролі, а токсичні стосунки з батьком, який контролював кожен його крок і розпоряджався всіма грошима.
У 15 років Маколей подав до суду, щоб повернути собі фінансову незалежність.
Та стрес зробив свою справу - зірка підсіла на наркотики. Його неодноразово арештовували за зберігання заборонених речовин.
Після тривалої паузи він повернувся - у рекламі Google, а згодом у серіалах Fallout та Very Important Player.
Тепер Калкін не прагне нової слави, але продовжує працювати в індустрії.
Поп-король з дитинства зазнавав насильства з боку батька, що сильно вплинуло на його психіку. Діагноз вітиліго змусив співака змінити зовнішність - він освітлював шкіру, робив численні пластичні операції.
Ексцентричність Джексона - його будинки-казки, уникаючий стиль життя - лише посилювали підозри й чутки.
Кульмінація - скандальні звинувачення в домаганнях. Хоч доказів і не було, це вдарило по його репутації.
Джексон ізолювався, став залежним від знеболювальних. У 2009-му, за кілька тижнів до великого концертного туру, співак помер від передозування. Йому було 50.
Зірка з восьмирічного віку, Брітні зазнала шаленого тиску слави. У 25 вона розлучилася, втратила опіку над дітьми, мала проблеми з алкоголем і психікою. С
кандальне гоління голови й напад на авто папараці - лише вершина айсберга.
Її визнали недієздатною - з 2008 по 2021 рік вона жила під жорстким контролем батька.
Не могла вирішувати навіть, яке приймати лікування. Тільки завдяки руху #FreeBritney їй повернули свободу.
Після цього вона встигла вийти заміж і знову розлучитись. А от відео в соцмережах з її танцями й досі викликають занепокоєння у фанатів.
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