Обратная сторона популярности: 5 звезд 2000-х, которых слава довела до безумия

Слава приносит не только восхищение публики, но и огромное давление. В 2000-х эти звезды были на слуху - их песни, роли и образы стали символами целой эпохи. Однако не каждому удалось выдержать испытание успехом.
В этом материале РБК-Украина вспоминает 5 знаменитостей, которых популярность буквально сломала и довела до безумия.
В десятилетнем возрасте Аманда Байнс уже была звездой - она дебютировала в телешоу All That, а вскоре получила собственную программу.
Роли сыпались одна за другой, и девочка мгновенно оказалась в центре внимания. Но подростковая слава быстро превратилась в серьезное испытание: чрезмерная медийность и давление не прошли бесследно - звезда не выдержала.
Со временем у Аманды начались проблемы с ментальным здоровьем и употреблением запрещенных веществ.
Она обвинила родителей в чрезмерном контроле и присвоении денег, что еще больше ухудшило ее эмоциональное состояние.
В 2010 году, в 24 года, актриса объявила о завершении карьеры. Далее - госпитализация в психиатрическую клинику и официальная опека матери, которая длилась почти десять лет - с 2013 по 2022.
Внешность Аманда также изменилась: она покрасила волосы в черный, сделала татуировки на лице и теле, набрала вес и начала одеваться неопрятно.
Но после длительной реабилитации актриса нашла для себя новый смысл - искусство.
Она окончила колледж дизайна, и в 2024 году ее картины уже были представлены на выставке. Сейчас она больше не снимается в кино, а занимается творчеством.
Недавно 39-летнюю звезду фильмов "Она - мужчина" и "Чего хочет девушка" заметили во время прогулки в Калабасасе.
Она была в светлом образе с новой стрижкой - блонд с удлиненными прядями сзади.
И хотя ее стиль и вид уже давно не имеют ничего общего с образом девочки с каналов Nickelodeon, в Аманде чувствуется новое спокойствие и принятие себя.
Еще с трех лет Линдси работала моделью, а со временем стала суперзвездой - "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки".
Но личные драмы, нестабильные отношения с родными, давление СМИ и вечеринки стали ее реальностью.
Алкоголь, наркотики, аресты - звезда не раз попадала в реабилитационные центры и даже лечилась по решению суда.
Впрочем, Лохан удалось вырваться из этого круга. В 2018 она запустила реалити о себе, а в 2024-м появилась в мюзикле Mean Girls и нескольких романтических комедиях.
Это не громкое возвращение, но фанаты счастливы снова видеть ее на экранах.
Кевин из "Один дома" стал любимцем миллионов, но детская популярность обернулась трагедией.
Калкин не выдержал давления и в 14 лет покинул кино. Главная причина - не провальные роли, а токсичные отношения с отцом, который контролировал каждый его шаг и распоряжался всеми деньгами.
В 15 лет Маколей подал в суд, чтобы вернуть себе финансовую независимость.
Но стресс сделал свое дело - звезда подсела на наркотики. Его неоднократно арестовывали за хранение запрещенных веществ.
После длительной паузы он вернулся - в рекламе Google, а затем в сериалах Fallout и Very Important Player.
Теперь Калкин не стремится к новой славе, но продолжает работать в индустрии.
Поп-король с детства подвергался насилию со стороны отца, что сильно повлияло на его психику. Диагноз витилиго заставил певца изменить внешность - он осветлял кожу, делал многочисленные пластические операции.
Эксцентричность Джексона - его дома-сказки, избегающий стиль жизни - лишь усиливали подозрения и слухи.
Кульминация - скандальные обвинения в домогательствах. Хоть доказательств и не было, это ударило по его репутации.
Джексон изолировался, стал зависимым от обезболивающих. В 2009-м, за несколько недель до большого концертного тура, певец умер от передозировки. Ему было 50 лет.
Звезда с восьмилетнего возраста, Бритни подверглась безумному давлению славы. В 25 она развелась, потеряла опеку над детьми, имела проблемы с алкоголем и психикой. С
кандальное бритье головы и нападение на авто папарацци - лишь вершина айсберга.
Ее признали недееспособной - с 2008 по 2021 год она жила под жестким контролем отца.
Не могла решать даже, какое принимать лечение. Только благодаря движению #FreeBritney ей вернули свободу.
После этого она успела выйти замуж и снова развестись. А вот видео в соцсетях с ее танцами до сих пор вызывают беспокойство у фанатов.
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