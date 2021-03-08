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Украинский певец в зеленом парике перевоплотился в капризную девушку (видео)

Автор: Lite

В Международный женский день 8 марта бывший участник группы DZIDZIO, известный певец и шоумен Юлик (Назарий Гук) в веселый способ поздравил украинок с праздником.

Смешное видео, на котором Юлик пародирует своенравную девушку, появилось сегодня в Instagram-аккаунте звезды.

На видео видно, как шоумен в ярком зеленом парике и с бокалом игристого вина в руке в образе женщины празднует 8 марта и параллельно просит у своего мужа или бойфренда 500 гривен "на бранч".

Когда просто милая просьба не получают нужного фидбека, то героиня в грубом тоне говорит: "Ну пожалуйста". После чего получает желаемое и продолжает празднование.

Таким образом Юлик пожелал всем женщинам, иметь надежный тыл за спиной, чтобы все девушки были счастливыми не только в этот день, а и всегда.

"У каждого/ой такое точно было. Девушки, с вашим днем. Сегодня вам можно почти все! Цветите, пахните и будьте счастливыми", - написал Юлик в посте.

Юлик поздравляет женщин с 8 марта

"Безусловно, видео несет шуточный характер, и любые совпадения с реальностью вымышлены", - добавили в команде артиста.

Кстати, Лилия Ребрик в прозрачном платье 8 марта сделала неожиданное признание.

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Новости Украины 8 марта
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