Український співак у зеленій перуці перевтілився у примхливу дівчину (відео)

На відео видно, як шоумен у яскравій зеленій перуці та з бокалом ігристого вина у руці в образі жінки святкує 8 березня і паралельно просить у свого чоловіка чи бойфренда 500 гривень "на бранч".

Коли просто милі прохання не отримують потрібного фідбеку, то героїня у грубому тоні каже: "Ну будь ласка". Після чого отримує бажане та продовжує святкування.

У такий спосіб Юлік побажав усім жінкам, мати надійний тил за спиною, щоб усі дівчата були щасливими не тільки у цей день, а й повсякчас.

"В кожного/ої таке точно було. Дівчата, з вашим днем. Сьогодні вам можна майже все! Цвітіть, пахніть та будьте щасливими", - написав Юлік у пості.

Юлік вітає жінок з 8 березня

"Безумовно, відео несе жартівливий характер, і будь-які збіги з реальністю вигадані", - додали у команді артиста.