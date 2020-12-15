Настя Ивлеева поразила кадрами из уникальной страны в шоу "Орел и Решка. Девчата"

Босния и Герцеговина привлекает своим уютом и удивляет разнообразной архитектурой. Ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" на Новом канале Юля Коваль и Настя Ивлеева начали свое путешествие этим краем из столицы – Сараево.

Этот город имеет очень насыщенную историю, ведь за последние 100 лет был в составе шести различных государств, стал свидетелем Первой и Второй мировых войн, а также пережил четырехлетнюю осаду во время Боснийской войны.

"С первой же поездки по городу видно, что он серьезно пострадал во время военных действий в 90-е годы. Но несмотря на то, что на многих зданиях видны "шрамы" от войны (следы от пуль – ред.), сейчас Сараево считается одной из самых безопасных столиц Европы", – говорит Юля.

Сараево в программе "Орел и Решка. Девчата" (фото: пресс-служба Нового канала)

А главной фишкой Сараево являются его мосты через реку Миляцка. Подробнее про самые яркие и самые известные из них рассказывает для наших читателей Настя Ивлеева.

Латинский мост

Латинский мост в Сараево (фото: пресс-служба Нового канала)

Построили его почти 500 лет назад. С ним связано важное историческое событие. Недалеко убили эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, что повлекло за собой Первую мировую войну. Печальные последствия всем известны.

Мост "Ромео и Джульетты"

Мост "Ромео и Джульетты" в Сараево (фото: пресс-служба Нового канала)

Несмотря на романтическое название, его история связана с трагической осадой города в 1992 году. Супружеская пара, которая принадлежала к разным этническим группам, что воевали между собой, хотела убежать от войны. Но именно на этом мосту их жизни оборвались. Эта пара стала символом страдания людей в этой войне.

Мост "Спеши-не спеши" (Festina Lente)

У этого моста есть необычная петля внутри, которая намекает на то, чтобы человек замедлил движение и насладился видом на город. А спроектировали его восемь лет назад студенты академии искусств. Местные жители считают, что студенты вдохновились булочкой "юла", потому что она имеет закрученную форму. Я могу сказать точно: если студенты действительно брали вдохновение от нее, то это абсолютно оправданно, ведь, вспоминая свою студенческую жизнь, хочется, чтобы было дешево, сытно и вкусно. Эта булочка с мясом именно такая.

Мост "Спеши-не спеши" в Сараево (фото: пресс-служба Нового канала)

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