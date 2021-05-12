Райские места, ферма игуан и криминал: что стоит знать, прежде чем лететь на отдых в Гондурас

Что посмотреть в Гондурасе: море с акулами и ферма игуан

В нескольких часах езды от Сан-Педро-Сула - второго по величине города Гондураса - находится маленький курортный городок Тела. Туда местные приезжают отдохнуть у моря. Еще там можно погулять по огромному национальному парку Пунта-Сал и даже подайвить с акулами в Карибском море!

Фото: как вам идея поплавать с акулами? (пресс-служба Нового канала)

Еще одно райское место - остров Роатан, который утопает в зелени тропических пальм и бирюзовых водах Карибского моря.

Кстати, здесь на фермах выращивают не куриц, не свиней, а игуан! Кроме этой фермы, в дикой природе игуан не встретишь - местные до сих пор ведут на них охоту. Главный аттракцион для туристов - кормежка рептилий. Зеленые игуаны - вегетарианцы, их любимая еда - фрукты, овощи и особенно пальмовые листья.

Фото: будете в Гондурасе, не забудьте покормить игуан! (пресс-служба Нового канала)

"Только представьте, в "Игуана Парке" живут четыре тысячи ящериц! Раньше местные жители убивали игуан ради мяса и кожи, так что ящерицы на Роатане практически исчезли. Чтобы спасти их популяцию, в 1998 году и основали эту ферму", - отметила Василиса.

Фото: невероятная природа и развлечения "в духе кошелек или жизнь" (пресс-служба Нового канала)

Чего бояться в Гондурасе: осторожно, криминал!

Сан-Педро-Сула считается одним из самых опасных населенных пунктов в мире. Когда-то это был богатый город, в котором испанские колонисты отливали золото, но потом сюда наведались пираты, и город пришел в упадок. Гулять по нему небезопасно, но если вы ищете острые ощущения, соблюдайте главные правила безопасности: