Райські місця, ферма ігуан і кримінал: що варто знати, перш ніж летіти на відпочинок в Гондурас

Що подивитися в Гондурасі: море з акулами та ферма ігуан

У декількох годинах їзди від Сан-Педро-Сула - другого за величиною міста Гондурасу - знаходиться маленький курортне містечко тіла. Туди місцеві приїжджають відпочити біля моря. Ще там можна погуляти по величезному національному парку Пунта-Сал і навіть подайвіть з акулами в Карибському морі!

Фото: як вам ідея поплавати з акулами? (прес-служба Нового каналу)

Ще одне райське місце - Острів Роатан, який потопає в зелені тропічних пальм і бірюзових водах Карибського моря.

До речі, тут на фермах вирощують не курей, не свиней, а ігуан! Крім цієї ферми, в дикій природі ігуан не зустрінеш - місцеві досі ведуть на них полювання. Головний атракціон для туристів - погодувати рептилій. Зелені ігуани - вегетаріанці, їх улюблена їжа - фрукти, овочі і особливо пальмове листя.

Фото: будете в Гондурасі, не забудьте погодувати ігуан! (прес-служба Нового каналу)

"Тільки уявіть, в "Ігуана парку" живуть чотири тисячі ящірок! Раніше місцеві жителі вбивали ігуан заради м'яса і шкіри, так що ящірки на Роатані практично зникли. Щоб врятувати їх популяцію, в 1998 році і заснували цю ферму", - зазначила Василиса.

Фото: неймовірна природа і розваги в дусі "гаманець або життя" (прес-служба Нового каналу)

Чого боятися в Гондурасі: обережно, кримінал!

Сан-Педро-Сула вважається одним з найнебезпечніших населених пунктів у світі. Колись це було багате місто, в якому іспанські Колоністи відливали золото, але потім сюди навідалися пірати, і місто занепало. Гуляти по ньому небезпечно, але якщо ви шукаєте гострі відчуття, дотримуйтесь правил безпеки: