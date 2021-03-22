Турция, Грузия или Балканы: куда лучше всего лететь весной

"Несмотря на карантин, я насчитал более 100 стран, которые открыты для украинцев! Правда, это в основном Латинская Америка, Африка, немного Азии, всевозможные экзотические острова типа Мальдив, а также Соединенные Штаты Америки. То есть, "баблозатратные" направления. О, совсем забыл, еще из интересных открыты Танзания, Мексика и Коста-Рика", - говорит ведущий реалити "У кого больше?".

Макс Узол (фото: пресс-служба Нового канала)

"Окей, а куда же полететь недалеко и бюджетно, пока Европа закрыта?" - спросите вы. У ведущего есть ответ.

"До сих пор остаются открытыми и доступными старые добрые Турция с Египтом. Еще Объединенные Арабские Эмираты. Болгария тоже уже ждет. Также с начала марта для нас наконец открылась Грузия. Как ни странно, но есть интересные и доступные горнолыжки в Казахстане. Признаюсь честно, был в разных далеких экзотических странах, а вот в последних названных еще нет. Очень хочу, поэтому планирую посетить в ближайшее время. И вы не медлите", - отметил он.

Кроме подсказок с хорошими маршрутами, Макс поделился одним из своих крупнейших мечтаний о путешествиях.

"Самым интересным направлением для меня сейчас являются Балканы. А именно Северная Македония, которая доступна без всяких тестов. Она свежая, непопосовая, малоисследованная, но очень красивая! Я загуглил фоточки. И авиабилеты туда можно найти прямые и недорогие. Поэтому, как видите, варианты, на самом деле есть. Вам остается только выбрать", - делится тревел-блогер.

Макс Узол и Оля Манько (фото: пресс-служба Нового канала)