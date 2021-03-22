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Туреччина, Грузія чи Балкани: куди найкраще летіти навесні

Автор: Lite

Весною вже пахне, тож тепло, а разом з ним і жага до мандрівок теж уже в дорозі. Тревел-блогер, журналіст Макс Узол поділився думками, куди можна полетіти.

Свої поради провідний опублікував на сайті Нового каналу.

"Незважаючи на карантин, я нарахував аж більше 100 країн, які відкриті для українців! Щоправда, це переважно Латинська Америка, Африка, трохи Азії, усілякі екзотичні острови на кшталт Мальдів, і навіть Сполучені Штати Америки. Тобто, "бабловитрачальні" напрямки. О, зовсім забув, ще з цікавих відкриті Танзанія, Мексика та Коста-Ріка", - каже ведучий реаліті "У кого більше?".

Макс Узол (фото: прес-служба Нового каналу)

"Гаразд, а куди ж полетіти недалеко і бюджетно, поки Європа закрита?" - запитаєте ви. У ведучого є відповідь.

"Досі лишаються відкритими й доступними старі добрі Туреччина з Єгиптом. Ще Об’єднані Арабські Емірати. Болгарія теж уже чекає. Також з початку березня для нас нарешті відкрилася Грузія. Хоч як це дивно, але є цікаві й доступні гірськолижки у Казахстані. Зізнаюся чесно, був у різних далеких екзотичних країнах, а от в останніх названих ще ні. Дуже хочу, тож планую відвідати найближчим часом. І ви не зволікайте", - зазначив він.

Крім підказок з хорошими маршрутами, Макс поділився однією зі своїх найбільших мрій щодо подорожей.

"Найцікавішим напрямком для мене зараз є Балкани. А саме Північна Македонія, яка доступна без жодних тестів. Вона свіжа, непопосова, малодосліджена, але дуже красива! Я загуглив фоточк. Та й авіаквитки туди можна знайти прямі й недорогі. Тому, як бачите, варіанти, насправді є. Вам залишається лише обрати", - ділиться тревел-блогер.

Макс Узол і Оля Манько (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, що ціни на відпочинок за кордоном відчутно злетять.

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