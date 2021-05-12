Когда энергия на нуле: актриса Виктория Варлей рассказала, как повысить эффективность



Виктория Варлей считает, что принимать себя нужно полностью (фото: НЛО TV)

Полное принятие себя

В первую очередь - это принятие себя для обретения психологического комфорта и эмоциональной стабильности. Нужно научиться принимать свои негативные стороны. Стараясь подавить негативные эмоции, мы причиняем себе скорее вред, чем пользу. Без принятия себя человек не может найти работу, которая удовлетворяет, не может построить, основанный на взаимном уважении, союз с партнером, очертить личные границы и так далее.

Не смотреть на мнение окружающих

Следующий немаловажный момент - вас не должно волновать мнение окружающих. Если хотите стать успешным, вы просто не имеете право тратить свое драгоценное время на обдумывание мыслей окружающих. Недовольные найдутся всегда, но запомните - критикует только тот, кто сам ничего не делает.

В здоровом теле здоровый дух

Для себя я выбрала йогу, делаю каждый день - иногда утром и вечером, если есть время. Вот сейчас мы с молодым человеком придумали себе челлендж 50 дней качать пресс без всяких отговорок, пока никто из нас не сдался, обязательно покажу вам результат.

Спорт каждый день (фото: НЛО TV)

Здоровое питание и 8 часовой сон

С питанием у меня все просто, я не люблю junk food, между зажаренной корочкой и приготовленным на пару - выберу второе. Со сном сложнее - из-за работы бывает не высыпаюсь. Но кофе не пью, вместо кофе - матча чай. Матча - моя безусловная любовь, и я советую всем кофеманам перейти на этот напиток.

Окружение - очень важно

Большую роль играет мое окружение, семья и мои любимые друзья. Я действительно считаю, что мне очень повезло с друзьями, ведь это так здорово, когда есть кто-то, кто любит и принимает тебя таким, какой ты есть.

Без любви - никак (фото: НЛО TV)

Любовь

Ну и самый главный компонент - это любовь. Потому что любовь - это двигатель всего мира, и без любви ничего не получится!