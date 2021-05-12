Коли енергія на нулі: актриса Вікторія Варлей розповіла, як підвищити ефективність

Всі ми хочемо бути ефективними. Але як цього домогтися, коли енергія на нулі?
Lite запитав актрису серіалу "Суперкопи" на каналі НЛО TV Вікторію Варлей, як їй вдається зберігати ефективність протягом дня і, при цьому, завжди відмінно виглядати?
Виявляється, у Вікторії є три основні " компоненти", без яких, на її думку, бути ефективним на всі 100% не вийде.
Вікторія Варлей вважає, що приймати себе потрібно повністю (фото: НЛО TV)
В першу чергу - це прийняття себе для набуття психологічного комфорту і емоційної стабільності. Потрібно навчитися приймати свої негативні сторони. Намагаючись придушити негативні емоції, ми завдаємо собі швидше шкоду, ніж користь. Без прийняття себе людина не може знайти роботу, яка задовольняє, не може побудувати, заснований на взаємній повазі, союз з партнером, окреслити особисті межі і так далі.
Наступний важливий момент - вас не повинно хвилювати думка оточуючих. Якщо хочете стати успішним, ви просто не маєте право витрачати свій дорогоцінний час на обдумування думок оточуючих. Незадоволені знайдуться завжди, але запам'ятайте - критикує тільки той, хто сам нічого не робить.
Для себе я вибрала йогу, роблю кожен день - іноді вранці і ввечері, якщо є час. Ось зараз ми з моїм молодим чоловіком придумали собі челлендж 50 днів качати прес без всяких відмовок, поки ніхто з нас не здався, обов'язково покажу вам результат.
З харчуванням у мене все просто, я не люблю junk food, між засмаженою скоринкою і приготованим на пару - виберу друге. Зі сном складніше - через роботу буває не висипаюся. Але каву не п'ю, замість кави-матчу чай. Матча - моя безумовна любов, і я раджу всім кавоманам перейти на цей напій.
Велику роль відіграє моє оточення, сім'я і мої улюблені друзі. Я дійсно вважаю, що мені дуже пощастило з друзями, адже це так здорово, коли є хтось, хто любить і приймає тебе таким, який ти є.
Ну і найголовніший компонент - це любов. Тому що любов - це двигун усього світу, і без любові нічого не вийде!
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