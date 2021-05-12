Коли енергія на нулі: актриса Вікторія Варлей розповіла, як підвищити ефективність



Вікторія Варлей вважає, що приймати себе потрібно повністю (фото: НЛО TV)

Повне прийняття себе

В першу чергу - це прийняття себе для набуття психологічного комфорту і емоційної стабільності. Потрібно навчитися приймати свої негативні сторони. Намагаючись придушити негативні емоції, ми завдаємо собі швидше шкоду, ніж користь. Без прийняття себе людина не може знайти роботу, яка задовольняє, не може побудувати, заснований на взаємній повазі, союз з партнером, окреслити особисті межі і так далі.

Не дивитися на думку оточуючих

Наступний важливий момент - вас не повинно хвилювати думка оточуючих. Якщо хочете стати успішним, ви просто не маєте право витрачати свій дорогоцінний час на обдумування думок оточуючих. Незадоволені знайдуться завжди, але запам'ятайте - критикує тільки той, хто сам нічого не робить.

У здоровому тілі здоровий дух

Для себе я вибрала йогу, роблю кожен день - іноді вранці і ввечері, якщо є час. Ось зараз ми з моїм молодим чоловіком придумали собі челлендж 50 днів качати прес без всяких відмовок, поки ніхто з нас не здався, обов'язково покажу вам результат.

Спорт кожен день (фото: НЛО TV)

Здорове харчування і 8 годинний сон

З харчуванням у мене все просто, я не люблю junk food, між засмаженою скоринкою і приготованим на пару - виберу друге. Зі сном складніше - через роботу буває не висипаюся. Але каву не п'ю, замість кави-матчу чай. Матча - моя безумовна любов, і я раджу всім кавоманам перейти на цей напій.

Оточення - дуже важливо

Велику роль відіграє моє оточення, сім'я і мої улюблені друзі. Я дійсно вважаю, що мені дуже пощастило з друзями, адже це так здорово, коли є хтось, хто любить і приймає тебе таким, який ти є.

Без любові - ніяк (фото: НЛО TV)

Любов

Ну і найголовніший компонент - це любов. Тому що любов - це двигун усього світу, і без любові нічого не вийде!