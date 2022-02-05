"Эйфорию" официально продлили на 3 сезон

В настоящее время транслируется второй сезон сериала, а восьмой и последний эпизод запланирован на 27 февраля.

Исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси отметила, что создатель "Эйфории" Сэм Левинсон, Зендая, а также все актеры и участники съемочной группы подняли сериал ко 2 сезону на еще более высокий уровень. В HBO счастливы продолжать работать с командой

Сериал рассказывает о жизни молодой Ру Беннет (Зендая), которая пытается избавиться от наркотической зависимости и найти свое место в мире. В 1-м сезоне девушка познакомилась с Джулс Вон (Хантер Шефер), благодаря которой ей стало легче управлять своими чувствами и контролировать желание вернуться к наркотикам. Однако в финале сезона Джулс покинула город, после чего Ру сорвалась.

Во 2-м сезоне Ру продолжила бороться с зависимостью - однако на ее пути к трезвости начали возникать новые трудности. При этом Ру решила наладить отношения с вернувшейся Джулс. В то же время в жизни Мэдди (Алекса Деми), Нейта (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) возникли новые проблемы.

Второй сезон стартовал в январе 2022 года и сразу же существенно увеличил свою популярность. Так, первая серия привлекла на HBO 2,4 млн пользователей и побила рекорд по просмотрам за всю историю платформы. Последующие серии на стриминге посмотрели уже более 13 млн человек.