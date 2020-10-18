Катя Кузнецова рассказала о плюсах самоизоляции и переживаниях из-за ролей (фото)

Популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова скоро снова появится на экранах.

Уже 19 октября 33-летняя красавица предстанет в образе поп-певицы Ренаты Мартин в новом сериале "Тень звезды". Перед стартом проекта девушка поведала в интервью РБК-Украина о своих новых ролях, простоях в профессии и "карантинных" открытиях.

Катя, хотелось ли тебе сыграть певицу?

Честно говоря, у меня никогда не было такой мечты. Но когда прочитала сценарий, мне показалось, что что-то интересное и полезное я могу внести в этот образ. Моя героиня мне отчасти понравилась. Есть некоторые моменты в сценарии, которые, возможно, мне не откликнулись. Но это мне, Кате Кузнецовой. А если говорить про образ Ренаты Мартин, он достаточно понятен, он цельный. И в ходе съемочного периода мне было действительно интересно.

Режиссер Стас Рубенчик сказал: "Кать, у тебя такая харизма и артистизм! Я даже не переживал, что тебе нужно будет объяснять, как петь на сцене, держать микрофон и заводить публику". У меня правда это все само собой получалось. Поэтому я очень рада, что приняла участие в этом проекте. Конечно, страшно переживаю, что получилось, потому что история достаточно длинная и образ многогранный.

Катя Кузнецова в образе Ренаты Мартин (фото: пресс-служба канала "Украина")

У тебя, кстати, никогда не было периодов, когда терзали сомнения, выбрала ли правильную профессию? Не все же дается сразу - хорошие роли, достойные проекты и приличные гонорары, некоторые не выдерживают, опускаются руки.

Были периоды, когда я не снималась. Самый длительный - 6 месяцев. Первые два месяца протекали очень даже хорошо - я много путешествовала, но потом меня эта ситуация как-то начинала напрягать. Я не видела горизонта, каких-то утвержденных проектов не было, из-за этого переживала. Но у меня никогда не было желания уйти из профессии. Правда - я никогда не опускала руки. Были мысли, что, возможно, я не талантлива, недостаточно одаренная, занимаю чье-то место. Но чтобы категорично уходить - нет.

Я очень люблю кино, свою профессию, очень долго стремилась к тому, чтобы реализоваться в ней. Так что в этом плане была очень нерадикально настроенной. Просто чисто философски понимала, что у каждого актера бывают периоды, когда телефон молчит, про него забывают. К этому тоже нужно относиться с уважением. Это должно в тебе побуждать мысль, что сейчас есть время заняться собой, своими навыками, которые ты не развивал. Займись спортом, приведи тело в тонус, потому что во время съемочного периода не всегда удается физически распределиться, чтобы и сниматься, и тренироваться. Почитай литературу, интеллектуально повысь свой уровень. Попутешествуй, удели должное время близким. К таким паузам не нужно относиться очень болезненно. Нужно их принять, оправдать и вынести полезный урок, чтобы потом войти в съемки с обновленными, чистыми и добрыми помыслами.

Катя Кузнецова в новом сериале "Тень звезды" (фото: пресс-служба канала "Украина")

На карантине многие освоили новые навыки. У тебя не появились какие-то идеи, чем заняться еще, помимо или в дополнение к актерству?

Скорее нет. Смотрю, кто-то научился играть на гитаре, кто-то - на фортепиано, кто-то освоил айкидо. У меня не было такого, что чему-то новому научилась. Но все-таки есть один бонус, который для себя почерпнула. Я такой человек, что даже среди ночи могу сорваться и поехать в торговый центр, чтобы купить оливкового масла, например. Мне нравится сам процесс - одеться, сесть в машину, включить любимую музыку и поехать за каким-то одним бытовым предметом.

А на самоизоляции узнала, что оказывается есть приложение, где ты можешь заказывать практически все - еду себе, котам, продукты, цветы, медицину, даже какие-то предметы живописи и элементы декора. Ты дома клацаешь, и в течение 2-3 дней курьер это все привозит. Для меня это было открытием из мира фантастики, потому что раньше я искренне не понимала, зачем это делать, если можно пойти и купить все это самостоятельно. Но этот момент оказался очень приятным, я уже взяла себе это за привычку, и сейчас канцтовары и какие-то бытовые предметы покупаю через приложение. Это и дешевле, и удобнее, так как экономит время.

Вообще могу сказать "спасибо" за это время - за последние лет 5 не припоминаю, чтобы был такой простой в виде 2-3 месяцев, когда я могла бы сидеть дома, никуда не спешить, слушать музыку и заниматься собой.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Добавим, что премьера сериала "Тень звезды" состоится в понедельник в 21:00 на канале "Украина".

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