Катя Кузнєцова розповіла про плюси самоізоляції і переживання через ролі (фото)

Популярна українська актриса Катерина Кузнєцова скоро знову з'явиться на екранах.

Вже 19 жовтня 33-річна красуня постане в образі поп-співачки Ренати Мартін у новому серіалі "Тінь зірки". Перед стартом проекту дівчина розповіла в інтерв'ю РБК-Україна про свої нові ролі, простої в професії та "карантинні" відкриття.

Катя, тобі хотілося зіграти співачку?

Чесно кажучи, у мене ніколи не було такої мрії. Але коли прочитала сценарій, мені здалося, що щось цікаве і корисне я можу внести в цей образ. Моя героїня мені частково сподобалася. Є деякі моменти в сценарії, які, можливо, мені не відгукнулися. Але це мені, Каті Кузнєцовій. А якщо говорити про образ Ренати Мартін, він досить зрозумілий, він цілісний. І в ході знімального періоду мені було дійсно цікаво.

Режисер Стас Рубенчик сказав: "Катя, у тебе така харизма і артистизм! Я навіть не переживав, що тобі потрібно буде пояснювати, як співати на сцені, тримати мікрофон і заводити публіку". У мене правда це все само собою виходило. Тому я дуже рада, що взяла участь у цьому проєкті. Звичайно, страшно переживаю, що вийшло, тому що історія досить довга і багатогранний образ.

Катя Кузнєцова в образі Ренати Мартін (фото: прес-служба каналу "Україна")

У тебе, до речі, ніколи не було періодів, коли терзали сумніви, чи ти обрала правильну професію? Не все ж дається відразу - хороші ролі, гідні проєкти і пристойні гонорари, деякі не витримують, опускаються руки.

Були періоди, коли я не знімалася. Найтриваліший - 6 місяців. Перші два місяці протікали дуже навіть добре - я багато подорожувала, але потім мене ця ситуація якось починала дратувати. Я не бачила горизонту, якихось затверджених проєктів не було, через це переживала. Але у мене ніколи не було бажання піти з професії. Правда - я ніколи не опускала руки. Були думки, що, можливо, я не талановита, недостатньо обдарована, займаю чиєсь місце. Але щоб категорично йти - ні.

Я дуже люблю кіно, свою професію, дуже довго прагнула до того, щоб реалізуватися в ній. Так що в цьому плані була дуже не радикально налаштованою. Просто чисто по-філософськи розуміла, що у кожного актора бувають періоди, коли телефон мовчить, про нього забувають. До цього теж треба ставитися з повагою. Це повинно в тобі спонукати думку, що зараз є час зайнятися собою, своїми навичками, які ти не розвивав. Займися спортом, приведи тіло в тонус, тому що під час знімального періоду не завжди вдається фізично розподілитися, щоб і зніматися, і тренуватися. Почитай літературу, інтелектуально підвищуй свій рівень. Поподорожуй, приділи належний час близьким. До таких пауз не потрібно ставитися дуже болісно. Треба їх прийняти, виправдати і винести корисний урок, щоб потім увійти в зйомки з оновленими, чистими і добрими помислами.

Катя Кузнєцова в новому серіалі "Тінь зірки" (фото: прес-служба каналу "Україна")

На карантині багато хто освоїв нові навички. У тебе не з'явилися якісь ідеї, чим зайнятися ще, крім або в додаток до акторства?

Швидше ні. Дивлюся, хтось навчився грати на гітарі, хтось - на фортепіано, хтось освоїв айкідо. У мене не було такого, що чогось нового навчилася. Але все-таки є один бонус, який для себе почерпнула. Я така людина, що навіть серед ночі можу зірватися і поїхати в торговий центр, щоб купити оливкової олії, наприклад. Мені подобається сам процес одягтися, сісти в машину, включити улюблену музику і поїхати за якимось одним предметом побутовим.

А на самоізоляції дізналася, що виявляється є додаток, де ти можеш замовляти практично все - їжу собі, котам, продукти, квіти, медикаменти, навіть якісь предмети живопису та елементи декору. Ти вдома клацаєш, і протягом 2-3 днів кур'єр це все привозить. Для мене це було відкриттям зі світу фантастики, тому що раніше я щиро не розуміла, навіщо це робити, якщо можна піти і купити все це самостійно. Але цей момент виявився дуже приємним, я вже взяла це собі за звичку, і зараз канцтовари і якісь побутові предмети купую через додаток. Це і дешевше, і зручніше, так як економить час.

Взагалі можу сказати "спасибі" за цей час - за останні років 5 не пригадую, щоб був такий простій у вигляді 2-3 місяців, коли я могла б сидіти вдома, нікуди не поспішати, слухати музику і займатися собою.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Додамо, що прем'єра серіалу "Тінь зірки" відбудеться в понеділок о 21:00 на каналі "Україна".

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