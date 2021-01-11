Сериал "Секс в большом городе" получил продолжение: появился тизер

Сериал "Секс в большом городе" (Sex and the City) будет продолжен еще на один сезон. Такой новостью ошарашила актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную роль в культовой телесаге.

Так, в Instagam актрисы, воплотившей роль Кэрри Брэдшоу, появился тизер к сериалу.

"Я не могла не задаться вопросом ... Где они сейчас? Целую. Сара Джессика", - подписала актриса видеоролик.

Дата премьеры пока неизвестна. Выйдет новая часть телесериала на платформе HBO Max.

Тизер продолжения сериала "Секс в большом городе" (instagram.com/sarahjessicaparker)

Напомним, что первый эпизод сериала, в котором обсуждались щекотливые вопросы о сексе, отношениях и любви, вышел в эфир 6 июня 1998. Всего было отснято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. А 22 февраля 2004 года сериал завершился.

Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэттролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Действие картины разворачивается в бизнес-столице США - Нью-Йорке.

После чего, в 2008 году вышел полнометражный фильм, ставший продолжением сериала. А в 2010 году зрители увидели вторую часть. Если первая была принята довольно тепло, то вторая нарвалась на сильную критику.

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