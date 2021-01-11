Серіал "Секс і місто" отримав продовження: з'явився тизер

Серіал "Секс і місто" (Sex and the City) буде продовжений ще на один сезон. Такою новиною приголомшила актриса Сара Джессіка Паркер, яка зіграла головну роль у культовій телесазі.

Так, в Instagam актриси, що втілила роль Кері Бредшоу, з'явився тизер до серіалу.

"Я не могла не запитати ... Де вони зараз? Цілую. Сара Джессіка", - підписала актриса відеоролик.

Дата прем'єри поки невідома. Вийде нова частина телесеріалу на платформі HBO Max.

Тизер продовження серіалу "Секс у великому місті" (instagram.com/sarahjessicaparker)

Нагадаємо, що перший епізод серіалу, в якому обговорювалися делікатні питання про секс, стосунки і кохання, вийшов в ефір 6 червня 1998. Всього було відзнято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. А 22 лютого 2004 року серіал завершився.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Кім Кеттролл (Саманта Джонс), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) і Синтія Ніксон (Міранда Хоббс). Дія картини розгортається в бізнес-столиці США - Нью-Йорку.

Після чого, у 2008 році вийшов повнометражний фільм, що став продовженням серіалу. А у 2010 році глядачі побачили другу частину. Якщо перша була прийнята досить тепло, то друга нарвалася на сильну критику.

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