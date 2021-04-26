Тина Кароль покидает "Голос країни" и уже нашла себе замену
Тина Кароль приняла непростое решение покинуть тренерское кресло шоу "Голос країни", финал которого состоялся 25 апреля. Певица восемь лет занимала судейское кресло, но на этом решила остановиться и уже подыскала себе замену.
Свое решение артистка озвучила во время прямого эфира суперфинала.
"Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни" и всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа", - сказала Кароль.
Финалистка 11-го сезона из команды Тины Кароль, Юлия Тимочко, заняла второе место. Но связано ли решение Тины с тем фактом, что ей не удалось победить, она не прокомментировала.
Скриншот: Тина Кароль со своей финалисткой Юлией Тимочко
После того, как Тина объявила об этом непростом решении, она предложила занять свое место подруге и коллеге Юлии Саниной. Пока неизвестно, согласится ли исполнительница на такое предложение.
В этом сезоне в финале выиграл наставник Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. Причем певица место в тренерском кресле заняла впервые. Победитель "Голоса країни" 11 кроме возможности развивать свою карьеру получит квартиру в Киеве.
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Впервые Тина заняла судейское кресло в третьем сезоне, в 2013 году. Затем сделала перерыв и вернулась с пятого сезона (2015). С тех пор она стала бессменным тренером "Голоса", просидев за красной кнопкой семь лет подряд. В 2015, 2017 и 2020 исполнители из команды певицы становились победителями.
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