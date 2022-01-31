Что посмотреть: топ-9 свежих сериалов, которые нельзя пропустить

Книга Бобы Фетта

Disney+, 1-й сезон, IMDb: 8.10

Спин-офф интернет-сериала "Мандалорец", главный герой которого – охотник за головами Боб Фетта. Сериал является франшизой "Звездных войн".

Боба Фетт и Феннек Шанд хотят заявить о себе в преступном мире галактики. Для этого они решают захватить территорию, которая уже давно контролируется Джаббой Хаттом.

Эйфория

HBO, 2-й сезон, IMDb: 8.40

Подростковый драматический телесериал, создателем и сценаристом которого стал Сэм Левинсон. Группа старшеклассников переживают свой первый опыт секса и наркотиков, дружбы и любви.

Сериал хорошо встретили зрители, хотя нагота и чрезмерный сексконтент то и дело подвергается критике.

Миротворец

HBO Max, 1-й сезон, IMDb: 8.40

Приключенческая комедия, главным героем которой стал персонаж комиксов Кристофер Смит, он же Миротворец. Кристофер и впрямь отличается миролюбивостью и стремится добиваться справедливости любой ценой. Правда, жизнь сделала его жестоким, многое пережив, он сам решает, кому жить, а кому умирать.

1883 / Йеллоустоун

Paramount +, 1-й сезон, IMDb: 9.10

1883-й год. Экс-капитан армии Джеймс вместе с семьей решает навсегда изменить жизнь: перебраться из родного Техаса на северо-запад и начать лучшую жизнь. Желая побыстрее начать путешествие, главный герой принимает предложение лихого ковбоя и его напарника объединиться. Конечная цель компании видится где-то в Монтане, но чтобы туда добраться, им придется многое пережить.

Садоводы

HBO, IMDb: 7.10

Основано на реальных событиях. Мини-сериал канала в жанре драмы и черного юмора поведает об убийстве Уильяма и Патрисии Уичерли, которое произошло в Великобритании в 1998 году. Тихая супружеская пара Сьюзан и Кристофер воспитывали дочь и не подозревали, на какую жестокость и зверство она способна.

Море спокойствия

2021, мини-сериал, IMDb: 6.90

Научно-фантастический триллер южнокорейского производства. Недалекое будущее, изменения климата, засуха, опустынивание почвы, нехватка питьевой воды – похоже, планете и всему человечеству осталось недолого... Спасти ситуацию может лишь какой-то загадочный образец на исследовательской станции на Луне. Несколько лет назад там произошла авария, которая погубила весь персонал...

Кобра Кай

Netflix, 4-й сезон, IMDb: 8.60

Когда-то один из лучних мастеров карате, Джонни Лоуренс стал циничным алкоголиком, терзающимся прошлыми неудачами… Но внезапно он заново обретает цель в жизни: наблюдая, как юный парень учится карате, Джонни решает возродить додзе "Кобра Кай". Теперь школа превратится в рай для запуганных жизнью неудачников, здесь они смогу вернуть силу и уверенность.

Очeнь бpитaнcкий cкaндaл

BBC, IMDb: 7.1

1947 год. Маргарет Суини все еще в процессе раз вода – и тут ей встречается лихой и харизматичный Иэна Кэмпбелл, будущий герцог Аргайл. Пару охватывает страсть и даже нечто большее: бурне отношения приводять к браку. Однако счастливая супружеская жизнь быстро превращается в настоящее испытание как для нее, так и для него, развод неизбежен – и он уже перерастает в масштабный скандал.

Уборщица. История матери-одиночки

Netflix, IMDb: 8.4

Однажды ночью Алекс хватает свого спящего малыша, запихивает быстро вещи в машину и спешит прочь от дома. Поступок кажется странным, но на все есть свои причины.

Что дальше? Как она собирается выживать, чем будет кормить дочку? Поедет в бабушке малышки? Вряд ли: сумасбродная и эпатажная художница живет в трейлере с очередным любовником.

Девушка трудоустраивается в маленькую клининговую фирму. Убирая чужие дома и знакомясь с людьми, девушка делает записи в дневник…