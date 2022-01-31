Що подивитися: топ-9 свіжих серіалів, які не можна пропустити

Книга Боби Фетта

Disney+, 1-й сезон, IMDb: 8.10

Спін-офф інтернет-серіалу "Мандалорець", головний герой якого – мисливець за головами Боб Фетта. Серіал є франшизою "Зоряних воєн".

Боба Фетт і Феннек Шанд хочуть заявити про себе в злочинному світі галактики. Для цього вони вирішують захопити територію, яка вже давно контролюється Джаббою Хаттом.

Ейфорія

HBO, 2-й сезон, IMDb: 8.40

Підлітковий драматичний телесеріал, творцем і сценаристом якого став Сем Левінсон. Група старшокласників переживають свій перший досвід сексу і наркотиків, дружби і любові.

Серіал добре зустріли глядачі, хоча нагота і надмірний сексконтент раз у раз піддається критиці.

Миротворець

HBO Max, 1-й сезон, IMDb: 8.40

Пригодницька комедія, головним героєм якої став персонаж коміксів Крістофер Сміт, він же Миротворець. Крістофер і справді відрізняється миролюбністю і прагне домагатися справедливості за всяку ціну. Щоправда, він відріняється жорстокістю та сам вирішує, кому жити, а кому вмирати...

1883 / Йеллоустоун

Paramount +, 1-й сезон, IMDb: 9.10

1883-й рік. Екс-капітан армії Джеймс разом із сім'єю вирішує назавжди змінити життя: перебратися з рідного Техасу на північний захід і почати краще життя. Бажаючи швидше почати подорож, головний герой приймає пропозицію лихого ковбоя і його напарника об'єднатися. Кінцева мета компанії бачиться десь в Монтані, але щоб туди дістатися, їм доведеться багато пережити.

Садівник

HBO, IMDb: 7.10

Засноване на реальних подіях. Міні-серіал каналу в жанрі драми і чорного гумору повідає про вбивство Вільяма і Патрісії Вічерлі, яке відбулося у Великобританії в 1998 році. Тиха подружня пара Сьюзан і Крістофер виховували дочку і не підозрювали, на яку жорстокість і звірство вона здатна.

Море спокою

2021, міні-серіал, IMDb: 6.90

Науково-фантастичний трилер південнокорейського виробництва. Недалеке майбутнє, зміни клімату, посуха, опустелювання грунту, нестача питної води – схоже, планеті і всьому людству залишилося недолого... Врятувати ситуацію може лише якийсь загадковий зразок на дослідницькій станції на Місяці. Кілька років тому там сталася аварія, яка погубила весь персонал...

Кобра Кай

Netflix, 4-й сезон, IMDb: 8.60

Колись один з лучних майстрів карате, Джонні Лоуренс, став цинічним алкоголіком, мучиться минулими невдачами... Але раптово він заново знаходить мету в житті: спостерігаючи, як юний хлопець вчиться карате, Джонні вирішує відродити додзьо "Кобра Кай". Тепер школа перетвориться на рай для заляканих життям невдах, тут вони зможу повернути силу і впевненість.

Дуже британський скандал

BBC, IMDb: 7.1

1947 рік. Маргарет Суїні все ще в процесі розливу – і тут їй зустрічається лихий і харизматичний Іена Кемпбелл, майбутній герцог Аргайл. Пару охоплює пристрасть і навіть щось більше: бурхливі відносини призводять до шлюбу. Однак щасливе подружнє життя швидко перетворюється в справжнє випробування, розлучення неминуче – і воно переростає в масштабний скандал.

Прибиральниця. Історія матері-одиначки

Netflix, IMDb: 8.4

Одного разу вночі Алекс хапає свого сплячого малюка, запихає швидко речі в машину і поспішає геть від будинку. Вчинок здається дивним, але на все є свої причини.

Що далі? Як вона збирається виживати, чим буде годувати дочку? Поїде в бабусі малятка? Навряд чи: навіжена і епатажна художниця живе в трейлері з черговим коханцем.

Дівчина працевлаштовується в маленьку клінінгову фірму. Прибираючи чужі будинки і знайомлячись з людьми, вона робить записи в щоденник…