Звезда "Голосу країни" назвала свой топ лучших сериалов: вам тоже понравятся

Звездная участница шоу "Голос країни" KAREENA (настоящее имя - Карина Балашова) рассказывает читателям РБК-Украина про свои любимые сериалы.

KAREENA (фото: пресс-служба певицы)

The I-Land

Сериал от Netflix в жанре научно-фантастического триллера. Поразил своим визуалом и тем, что держал в напряжении до самого конца. Мне даже приснился сон, где я была в роли актрисы этого сериала. Начался банально: люди одновременно оказались на острове, не понимая, как и почему они здесь, но события развиваются импульсивно и, впоследствии, банальным сериал уже не кажется.

Мир дикого запада

Фантастический сериал про андроидов, которые научились мстить людям. Интересный факт: я всегда перематываю первые 5 минут серии, чтобы быстрее перейти к просмотру, но в начале этого сериала такой крутой саундтрек, что от него невозможно оторваться. Признаюсь, я мечтаю услышать свою песню "Ментос и Кола" в формате саундтрека к украинскому фильму или сериалу.

Песня "Ментос и Кола"

Как избежать наказания за убийство

Мой любимый сериал в жанре детектив, про студентов юридического университета, которые постоянно попадают в трудные ситуации. Отличается от других сложностью восприятия, ибо каждая минута здесь важна. Нужно внимательно следить за развитием событий, иначе есть вероятность не понять дальнейшие моменты. В этом для меня была сложность при просмотре, потому что я привыкла смотреть сериалы фоном и отдыхать.

Черное зеркало

Сериал-антиутопия показывает влияние технологий на мир в будущем. Думаю, многим понравился необычным форматом, где каждая серия — это новая история, иногда — с открытым финалом, когда зритель может сам дофантазировать. Много изобретений, которые там показаны, уже существуют, и это придает сериалу реализма. Я смотрю одну серию раз в 2 недели, потому что каждая из них оставляет двоякое послевкусие после просмотра, в голову лезут мысли о современном мире и влиянии технологий на жизнь людей.

Трейлер сериала "Черное зеркало"

Марко Поло

Драма о путешественнике Марко из Венеции, который стал первым европейцем, отправившимся на Восток. Погрузиться в атмосферу древнего Китая было довольно интересно. Игра актеров и волшебные мелодии захватывают с первой серии. И момент, который может оттолкнуть зрителя — много жестокости и крови.

Orphan Black

Мне кажется, у каждого в детстве были мысли, что где-то в мире существует подобный тебе человек. В этом сериале фантазии стали реальностью. Сюжет такой: девушки, после многих лет жизни узнают, что они являются клонами, далее события развиваются довольно импульсивно.

Ты

Этот психологический триллер зацепил меня своей историей и шокирующим сюжетом. Не советую смотреть сериал на ночь тем, кто имеет дурную привычку проектировать разнообразные ситуации на себя. На первый взгляд, сериал позитивный. Главный герой кажется обычным парнем, который влюбился, но, со временем, ты понимаешь, что он психически больной человек и от такого поворота событий становится жутко.

Бумажный дом

Испанский телесериал, который заставляет задуматься о том, что обычная идея может перевернуть мир с ног на голову. Я обратила внимание, как профессионально подобрали актеров. Они не вписываются в стандарты красоты, но в то же время, привлекательные и колоритные.

Трейлер сериала "Бумажный дом"

Напомним, что не так давно KAREENA нашла наставника в лице Лены Темниковой и представила свой первый сингл "Фаталити".

Слушайте сингл KAREENA и TEMNIKOVA

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