Зірка "Голосу країни" назвала свій топ кращих серіалів: вам теж сподобаються

Зіркова учасниця шоу "Голос країни" KAREENA (справжнє ім'я - Каріна Балашова) розповідає читачам РБК-Україна про свої найулюбленіші серіали.

KAREENA (фото: прес-служба співачки)

The I-Land

Серіал від Netflix в жанрі науково-фантастичного трилеру. Вразив своїм візуалом та тим, що тримав в напрузі до самого кінця. Мені навіть наснився сон, де я була в ролі акторки цього серіалу. Почався банально: люди одночасно опинились на острові, не розуміючи, як і чому вони тут, але події розвиваються імпульсивно й, згодом, банальним серіал вже не здається.

Світ дикого заходу

Фантастичний серіал про андроїдів, які навчились мстити людям. Цікавий факт: я завжди перемотую перші 5 хвилин серії, щоб перейти швидше до перегляду, але на початку цього серіалу такий крутий саундтрек, що від нього неможливо відірватись. Зізнаюсь, я мрію почути свою пісню "Ментос и Кола" у форматі саундтреку до українського фільму або серіалу.

Пісня "Ментос и Кола"

Як уникнути покарання за вбивство

Мій улюблений серіал в жанрі детектив, про студентів юридичного університету, які постійно потрапляють у скрутні ситуації. Відрізняється від інших складністю сприйняття, бо кожна хвилина тут важлива. Потрібно уважно стежити за розвитком подій, інакше є вiрогiднiсть не зрозуміти подальші моменти. У цьому для мене була складність при перегляді, бо я звикла дивитися серіали фоном та відпочивати.

Чорне дзеркало

Серіал-антиутопія, показує вплив технологій на світ в майбутньому. Думаю, багатьом сподобався незвичайним форматом, де кожна серія — це нова історія, інколи — з відкритим фіналом, коли глядач може сам його дофантазувати. Багато винаходів, що там показані, вже існують, і це додає серіалу реалізму. Я дивлюся одну серію раз у 2 тижні, тому що кожна з них залишає двоякий присмак після перегляду, в голову лізуть думки про сучасний світ та вплив технологій на життя людей.

Трейлер серіалу "Чорне дзеркало"

Марко Поло

Драма про мандрівника Марко з Венеції, який став першим європейцем, що відправився на Схід. Зануритись в атмосферу стародавнього Китаю було досить цікаво. Гра акторів та чарівні мелодії захоплюють з першої серії. Та момент, який може відштовхнути глядача — багато жорстокості та крові.

Orphan Black

Мені здається, у кожного в дитинстві були думки, що десь у світі існує подібна тобі людина. У цьому серіалі фантазії стали реальністю. Сюжет такий: дівчата, після багатьох років життя дізнаються, що вони є клонами, далі події розвиваються досить імпульсивно.

Ти

Цей психологічний трилер зачепив мене своєю історією та шокуючим сюжетом. Не раджу дивитись серіал на ніч тим, хто має дурну звичку проектувати різноманітні ситуації на себе. На перший погляд, серіал позитивний. Головний герой здається звичайним хлопцем, який закохався, але, з часом, ти розумієш, що він психічно хвора людина і від такого повороту подій стає моторошно.

Паперовий будинок

Іспанський телесеріал, який примушує замислитися про те, що звичайна ідея може перевернути світ з ніг на голову. Я звернула увагу, як професійно підібрали акторів. Вони не вписуються в стандарти краси, але в той же час, привабливі та колоритні.

Трейлер серіалу "Паперовий будинок"

Нагадаємо, що не так давно KAREENA знайшла наставника в особі Олени Темникової і представила свій перший сингл "Фаталити".

Слухайте сингл KAREENA і TEMNIKOVA

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