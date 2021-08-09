Звезда украинских сериалов рассказала об отношении к женским тренингам: "беру и делаю"

По словам Виталины, она в жизни, как и ее героиня, почти все время проводит на работе. Актриса не интересуется женскими тренингами и мастер-классами.

"Мой "поток" - вот здесь, на съемочной площадке. И он происходит круглосуточно. Если бы у меня было лишнее время или меня действительно не устраивало то, какая я есть, возможно, мне захотелось бы сходить на подобные тренинги, носить платья в пол, длинные серьги и браслеты. Но лично я не получаю от этого удовольствия. Я люблю платья в стиле кантри!" - объяснила Библив.

Виталина Библив (фото: пресс-служба канала "Украина")

К тому же, по словам актрисы, из-за травмы обеих ног ей нельзя по медицинским показаниям носить обувь на высоком каблуке. В противном случае ноги так выкручивает, что уже не до женственности, красоты и "потока".

Но если девушка чувствует себя комфортно в длинных платьях, с кольцами и браслетами - это прекрасно! Виталина призналась, что восхищается такими людьми.

"Яркий тому пример - наша Слава Красовская на проекте "Люся Интерн". У ее героини шпильки 13 см! При этом спинка ровная, подбородок приподнят, волосок к волоску. Она как королева. Такая красотка! Я бы так не смогла. А Слава мне в ответ говорит: "А я бы так не смогла", - поделилась актриса.

Виталина Библив (фото: пресс-служба канала "Украина")

Она также призналась, что на данный момент ее не интересуют поиски себя, которые стали модными в последнее время.

"Но я не знаю, что будет через год. Может быть, я скажу: "Принимаю участие! Беру и делаю", - поделилась Заслуженная артистка Украины.

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)