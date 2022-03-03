ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Обличчя опору": кращі обкладинки світових видань, присвячені вторгненню Росії в Україну

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 09:30
"Обличчя опору": кращі обкладинки світових видань, присвячені вторгненню Росії в Україну Володимир Зеленський на обкладинці італійського Vanity Fair (фото: instagram.com/coverjunkie/)
Автор: Сергій Кулик

Великі світові ЗМІ розгорнули інформаційний фронт. Кожне поважаюче себе видання намагається розповісти правду і засудити вторгнення Росії в Україну.

Зібрали передовиці кращих з них.

Італійський підрозділ Vanity Fair помістило на обкладинку портрет Володимира Зеленського з написом "Обличчя опору".

Німецьке видання Stern опублікувало обличчя української жінки з коротким написом "Війна" українською та німецькою мовами.

Американський тижневик The New Yorker Magazine на обкладинку поставив малюнок виїжджаючого танка з написом "Гусениці Путіна"

Французи з Society на головну сторінку поставили український прапор. "Який горизонт?" свідчить напис на обкладинці.

На обкладинці останнього випуску Time - фраза українською мовою на тлі національного прапора: "Життя переможе смерть, а світ - пітьму". Ці слова вимовив Володимир Зеленський в Європарламенті 1 березня.

"Остання гра Путіна", так підписали головну сторінку в Newsweek.

Словенський Objektiv розмістили на обкладинці портрет Путіна.

"Де він зупиниться?" задаються питанням в редакції The Economist.

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з Путіном у вигляді мавпи з маленькими геніталіями, яка мочиться на червону ядерну кнопку. "На шляху до 21 століття!"- свідчить підпис до неї

Раніше ми публікували кращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні

Читайте LITE в Google News
Вторгнення Росії до України
STYLER
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги