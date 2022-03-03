"Обличчя опору": кращі обкладинки світових видань, присвячені вторгненню Росії в Україну

Великі світові ЗМІ розгорнули інформаційний фронт. Кожне поважаюче себе видання намагається розповісти правду і засудити вторгнення Росії в Україну.

Зібрали передовиці кращих з них.

Італійський підрозділ Vanity Fair помістило на обкладинку портрет Володимира Зеленського з написом "Обличчя опору".

Німецьке видання Stern опублікувало обличчя української жінки з коротким написом "Війна" українською та німецькою мовами.

Американський тижневик The New Yorker Magazine на обкладинку поставив малюнок виїжджаючого танка з написом "Гусениці Путіна"

Французи з Society на головну сторінку поставили український прапор. "Який горизонт?" свідчить напис на обкладинці.

На обкладинці останнього випуску Time - фраза українською мовою на тлі національного прапора: "Життя переможе смерть, а світ - пітьму". Ці слова вимовив Володимир Зеленський в Європарламенті 1 березня.

"Остання гра Путіна", так підписали головну сторінку в Newsweek.

Словенський Objektiv розмістили на обкладинці портрет Путіна.

"Де він зупиниться?" задаються питанням в редакції The Economist.

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з Путіном у вигляді мавпи з маленькими геніталіями, яка мочиться на червону ядерну кнопку. "На шляху до 21 століття!"- свідчить підпис до неї