Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине

1. Эмилио Моренатти (Emilio Morenatti)

Эмилио Моренатти ведет репортажи из зон кнофликтов. Является главным фотографом Associated Press в Испании и Португалии. Лауреат Пулитцеровской премии и премии World Press Photo.

2. Линси Аддорио (Lynsey Addorio)

Аддарио считается одним из самых влиятельных фотожурналистов своего поколения и чаще всего публикуется в National Geographic и New York Times. Она является многократным обладателем Пулитцеровской премии. Она освещала почти все крупные конфликты и гуманитарные кризисы за последние два десятилетия.

3. Вольфганг Шван (Wolfgang Schwan)

Вольфганг Шван - фотограф-документалист, в настоящее время проживающий в Филадельфии, США. Он является членом Национальной ассоциации фотокорреспондентов и работает в Украине для Anadolu Images.

4. Арис Мессинис (Aris Messinis)

Арис Мессинис, главный фотограф агентства AFP в Греции, также ведет репортаж из Чугуева.

5. Крис МакГрат (Chris McGrath)

Австралийский фотограф Крис МакГрат - ветеран фотожурналистики Getty Images.

6. Эрин Триб (Erin Trieb)

Эрин Триб - американский фотожурналист и постоянный автор New York Times, Smithsonian Magazine и National Geographic.

7. Мстислав Чернов

Мстислав Чернов - украинский фотограф, родившийся на востоке страны. Сейчас Чернов работает штатным журналистом Associated Press. В 2013 году избран президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов (ЕНПФ).

Каждый настоящий фотожурналист в стране рискует своей жизнью, чтобы дать нам реальное представление об истинной природе этого конфликта. Пожалуйста, поддержите их всеми возможными способами!