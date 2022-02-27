Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні

1. Еміліо Моренатті (Emilio Morenatti)

Еміліо Моренатті веде репортажі із зон кнофліктів. Є головним фотографом Associated Press в Іспанії та Португалії. Лауреат Пулітцерівської премії та премії World Press Photo.

2. Лінсі Аддоріо (Lynsey Addorio)

Лінсі Аддаріо вважається одним з найвпливовіших фотожурналістів свого покоління і найчастіше публікується в National Geographic і New York Times. Вона є багаторазовим володарем Пулітцерівської премії. Вона висвітлювала майже всі великі конфлікти і гуманітарні кризи за останні два десятиліття.

3. Вольфганг Шван (Wolfgang Schwan)

Вольфганг Шван-фотограф-документаліст, в даний час проживає у Філадельфії, США. Він є членом Національної асоціації фотокореспондентів і працює в Україні для Anadolu Images.

4. Аріс Мессініс (Aris Messinis)

Аріс Мессініс, головний фотограф агентства AFP в Греції, також веде репортаж з Чугуєва.

5. Кріс МакГрат (Chris McGrath)

Австралійський фотограф Кріс МакГрат - ветеран фотожурналістики Getty Images.

6. Ерін Триб (Erin Trieb)

Ерін Триб - американський фотожурналіст і постійний автор New York Times, Smithsonian Magazine і National Geographic.

7. Мстислав Чернов

Мстислав Чернов-український фотограф, який народився на сході країни. Зараз Чернов працює штатним журналістом Associated Press. У 2013 році обраний президентом Української Асоціації професійних фотографів (ЄНПФ).

Кожен справжній фотожурналіст в країні ризикує своїм життям, щоб дати нам реальне уявлення про справжню природу цього конфлікту. Будь ласка, підтримайте їх усіма можливими способами!