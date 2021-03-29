Победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы: всего 20 минут!

Готовить такую шаурму легко, просто и вкусно. А главное, приготовление займет не более 20 минут. Девушка кладет в блюдо только полезные ингредиенты, и никаких майонезов и кетчупов.

Ингредиенты для лаваша:

150 г – куриного филе

1 шт. – листа лаваша

1 шт. – пекинской капусты

1 шт. – болгарского перца

1 шт. – соленого огурца

1 шт. – свежего огурца

50 г – твердого сыра

50 г – растительного масла для обжаривания

Ингредиенты для соуса:

3 шт. – веточек свежего укропа

3 шт. – веточек свежего базилика

50 г – горчицы

50 г – сметаны

Соль, перец

Приготовление:

Кусочки филе обжарьте на сковороде.

Нарежьте овощи соломкой.

Приготовьте соус. Порежьте зелень. К ней добавьте: сметану, горчицу, соль и перец.

Разложите лаваш. Намажьте на лист соус. Разложите пекинскую капусту. На нее выложите курицу. Сверху натрите сыр. Затем выложите остальные овощи.

Заверните лаваш и обжарьте с двух сторон на сковороде или гриле.

Женя Мазур поделилась рецептом шаурмы (видео: instagram.com/mongolo4ka)