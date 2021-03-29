Победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы: всего 20 минут!

Победительница скандального украинского ТВ-шоу от Нового канала "Від пацанки до панянки" (четвертый сезон) Женя Мазур, которая совсем недавно рассталась с лишними килограммами, поделилась рецептом идеальной шаурмы.
Рецепт блюда Женя опубликовала на своей странице в Instagram.
Готовить такую шаурму легко, просто и вкусно. А главное, приготовление займет не более 20 минут. Девушка кладет в блюдо только полезные ингредиенты, и никаких майонезов и кетчупов.
150 г – куриного филе
1 шт. – листа лаваша
1 шт. – пекинской капусты
1 шт. – болгарского перца
1 шт. – соленого огурца
1 шт. – свежего огурца
50 г – твердого сыра
50 г – растительного масла для обжаривания
3 шт. – веточек свежего укропа
3 шт. – веточек свежего базилика
50 г – горчицы
50 г – сметаны
Соль, перец
Женя Мазур поделилась рецептом шаурмы (видео: instagram.com/mongolo4ka)
Напомним, что недавно Женю Мазур заподозрили в наркомании, но девушка все отрицает.