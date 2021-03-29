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Победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы: всего 20 минут!

Автор: Светлана Мащенко

Победительница скандального украинского ТВ-шоу от Нового канала "Від пацанки до панянки" (четвертый сезон) Женя Мазур, которая совсем недавно рассталась с лишними килограммами, поделилась рецептом идеальной шаурмы.

Рецепт блюда Женя опубликовала на своей странице в Instagram.

Готовить такую шаурму легко, просто и вкусно. А главное, приготовление займет не более 20 минут. Девушка кладет в блюдо только полезные ингредиенты, и никаких майонезов и кетчупов.

Ингредиенты для лаваша:

150 г – куриного филе
1 шт. – листа лаваша
1 шт. – пекинской капусты
1 шт. – болгарского перца
1 шт. – соленого огурца
1 шт. – свежего огурца
50 г – твердого сыра
50 г – растительного масла для обжаривания

Ингредиенты для соуса:

3 шт. – веточек свежего укропа
3 шт. – веточек свежего базилика
50 г – горчицы
50 г – сметаны
Соль, перец

Приготовление:

  • Кусочки филе обжарьте на сковороде.
  • Нарежьте овощи соломкой.
  • Приготовьте соус. Порежьте зелень. К ней добавьте: сметану, горчицу, соль и перец.
  • Разложите лаваш. Намажьте на лист соус. Разложите пекинскую капусту. На нее выложите курицу. Сверху натрите сыр. Затем выложите остальные овощи.
  • Заверните лаваш и обжарьте с двух сторон на сковороде или гриле.

Женя Мазур поделилась рецептом шаурмы (видео: instagram.com/mongolo4ka)

Напомним, что недавно Женю Мазур заподозрили в наркомании, но девушка все отрицает.

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Новости Украины Від пацанки до панянки
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