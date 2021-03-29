Переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми: всього 20 хвилин!

Переможниця скандального українського ТВ-шоу від Нового каналу "Від пацанки до панянки" (четвертий сезон) Женя Мазур, яка нещодавно розлучилася із зайвими кілограмами, поділилася рецептом ідеальної шаурми.
Рецепт страви Женя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Готувати таку шаурму легко, просто і смачно. А головне, приготування займе не більше 20 хвилин. Дівчина додає в страву тільки корисні інгредієнти, і ніяких майонезів і кетчупів.
150 г курячого філе
1 шт. – листа лаваша
1 шт. – пекінської капусти
1 шт. – болгарського перцю
1 шт. – солоного огірка
1 шт. – свіжого огірка
50 г твердого сиру
50 г рослинної олії для обсмажування
3 шт. – гілочок свіжого кропу
3 шт. – гілочок свіжого базиліка
50 г гірчиці
50 г сметани
Сіль, перець
Женя Мазур поділилася рецептом шаурми (відео: instagram.com/mongolo4ka)
Нагадаємо, що нещодавно Женю Мазур запідозрили в наркоманії, але дівчина все заперечує.