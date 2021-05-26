Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Православные христиане в этот день чтут память праведной девы Гликерии Новгородской.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.
В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.
Как мы ранее писали, День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием.