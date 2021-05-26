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Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Автор: Lite

Православные христиане в этот день чтут память праведной девы Гликерии Новгородской.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.

В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.

Главные приметы этого дня:

  • В этот день считалось, что теплые ветра приносят комаров и других насекомых.
  • Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.
  • Много комаров – будет много грибов.
  • Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.
  • Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
  • Если человек родился в эту дату - он будет язвительным и острым на язык.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день женщинам нельзя убирать, стирать и вести хозяйство.
  • В лесу гулять в этот день запрещено.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.

Как мы ранее писали, День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием.

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