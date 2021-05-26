Свято 26 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Православні християни в цей день шанують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Свята була дочкою міського старости і померла в молодому віці. Її стали почитати в середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали відбуватися зцілення.
У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку. В основному її засівали для бджіл і птахів, вона рідко була врожайною. Також Лукерію називали Козубом, через те, що в цей час всі чоловіки проводили в полі, а дружини приносили їм обіди в кошиках.
Іменини сьогодні святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.
Як ми раніше писали, День літнього сонцестояння в 2021 році стане важливою астрономічною подією.