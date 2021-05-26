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Свято 26 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

Православні християни в цей день шанують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Свята була дочкою міського старости і померла в молодому віці. Її стали почитати в середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали відбуватися зцілення.

У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку. В основному її засівали для бджіл і птахів, вона рідко була врожайною. Також Лукерію називали Козубом, через те, що в цей час всі чоловіки проводили в полі, а дружини приносили їм обіди в кошиках.

Головні прикмети цього дня:

  • У цей день вважалося, що теплі вітри приносять комарів та інших комах.
  • Якщо комарі з'явилися - прикмета до того, що хороша погода встановиться.
  • Багато комарів - буде багато грибів.
  • Комарів в цей день і до 22 червня вбивати не можна, оскільки їх може стати ще більше.
  • Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості - скоро настануть теплі дні.
  • Якщо людина народилася в цю дату - вона буде уїдливою і гострою на язик.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день жінкам не можна прибирати, прати і вести господарство.
  • У лісі гуляти в цей день заборонено.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.

Як ми раніше писали, День літнього сонцестояння в 2021 році стане важливою астрономічною подією.

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