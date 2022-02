Стивен Кинг, Вера Фармига, Шер и другие знаменитости отреагировали на российское вторжение в Украину

Бывший ведущий популярной программы "Доброе утро, Британия" Пирс Морган написал утром 24 февраля: "Это акт войны со стороны хулигана-головореза, который не думает, что у остального мира хватит мужества или желания остановить его… Позор. "

What most of us learned as kids on the playground: You don't stand by while a big kid beats up a little kid. You might take a punch or two making the big kid stop, but that's the right thing to do. — Stephen King (@StephenKing) February 24, 2022

"Что большинство из нас усвоило в детстве на детской площадке: нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького/ Вы можете выдержать один или два удара, заставив большого ребенка остановиться, но это правильно", - написал писатель хорроров Стивен Кинг в Twitter.

Не стала стоять в стороне от украинской проблемы певица Шер.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

"Почему Украина важна для США. Путинский деспот, герой Трампа, и если ему представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия , Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени ", - написала знаменитость.

I would like to appeal to those with political responsibilities to make a serious examination of conscience before God, who is the God of peace and not of war, the Father of all, not just of some, who wants us to be brothers and not enemies. #Ukraine #Peace — Pope Francis (@Pontifex) February 23, 2022

"Я хотел бы призвать тех, кто несет политическую ответственность, серьезно проверить свою совесть перед Богом, Который есть Бог мира, а не войны, Отец всего, а не только некоторых, Который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами" - обратился папа Франциск к своим подписчикам.

Mask restrictions are easing just in time for us to see each other’s expressions when World War III starts. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) February 22, 2022

"Ограничения на маски ослабевают как раз в то время, чтобы мы могли увидеть выражение лиц друг друга, когда начнется Третья мировая война", - написал популярный американский комик, телеведущий, актёр и писатель.

Британский журналист и телеведущий опубликовал сразу несколько сообщений.

"Путин вторгся в Украину. Это акт войны со стороны мальчика-хулигана, который не думает, что у остального мира хватит смелости или желания остановить его. Позор.". А потом добавил: "Путин делает это, потому что в прошлый раз в Крыму ему это сошло с рук. И если ему снова это сойдет с рук в Украине, он будет продолжать вторгаться в другие страны, пока не восстановит Советский Союз. Мир должен объединиться, чтобы остановить этого безжалостного диктатора, пока не стало слишком поздно."

Певица Эни Ленокс обратилась к своим поклонникам в Instagram:

"Какую "цену" простые люди должны заплатить за кошмарное безумие и жестокость "вторжения" и "войны"? Или это просто тщательно продуманный обман? Тактика запугивания? Угроза? Прошу прощения за эти мрачные размышления, но мне посчастливилось жить в "мирном" контексте с самого рождения - через десять лет после окончания Второй мировой войны - всего 67 лет. Я никоим образом не принимаю это как должное и поэтому считаю понятие "войны" неприемлемым, отвратительным варварством".

Поддержала украинцев и американская актриса украинского происхождения. В это непростое время она выкладывала в своем Instagram фотографии украинского флага и живописного пейзажа нашего государства. Под ним она оставила куплет гимна Украины.