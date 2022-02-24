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Стівен Кінг, Віра Фарміга, Шер та інші знаменитості відреагували на російське вторгнення в Україну

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Четвер 24 лютого 2022 15:25
Стівен Кінг, Віра Фарміга, Шер та інші знаменитості відреагували на російське вторгнення в Україну Віра Фарміга американська актриса українського походження (фото: instagram.com/verafarmiga/)
Автор: Сергій Кулик

Світові знаменитості не залишаються осторонь подій в Україні. Письменник Стівен Кінг, Шер, співачка Енні Ленокс та інші світові знаменитості відреагували на оголошене Росією вторгнення.

Про етоі повідомляє видання Independent.

Колишній ведучий популярної програми " Доброго ранку, Британія "Пірс Морган написав вранці 24 лютого:" це акт війни з боку хулігана-головоріза, який не думає, що у решти світу вистачить мужності або бажання зупинити його... ганьба. "

"Що більшість з нас засвоїла в дитинстві на дитячому майданчику: не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленького/ ви можете витримати один або два удари, змусивши велику дитину зупинитися, але це правильно", - написав письменник хорроров Стівен Кінг в Twitter.

Не стала стояти осторонь української проблеми співачка Шер.

"Чому Україна важлива для США. Путінський деспот, герой Трампа, і якщо йому випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою і незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна", - написала знаменитість.

"Я хотів би закликати тих, хто несе політичну відповідальність, серйозно перевірити свою совість перед Богом, Який є Бог миру, а не війни, батько всього, а не тільки деяких, який хоче, щоб ми були братами, а не ворогами" - звернувся папа Франциск до своїх передплатників.

"Обмеження на маски слабшають якраз в той час, щоб ми могли побачити вираз облич один одного, коли почнеться Третя світова війна", - написав популярний американський комік, телеведучий, актор і письменник.

Британський журналіст і телеведучий опублікувавши відразу кілька повідомлень.

"Путін вторгся в Україну. Це акт війни з боку хлопчика-хулігана, який не думає, що у решти світу вистачить сміливості або бажання зупинити його. Ганьба.". А потім додав: "Путін робить це, тому що минулого разу в Криму йому це зійшло з рук. І якщо йому знову це зійде з рук в Україні, він буде продовжувати вторгатися в інші країни, поки не відновить Радянський Союз. Світ повинен об'єднатися, щоб зупинити цього безжального диктатора, поки не стало занадто пізно."

Співачка Енні Ленокс звертатися до своїх шанувальників в Instagram:

"Яку" ціну " прості люди повинні заплатити за жахливе безумство і жорстокість "вторгнення" і "війни"? Або це просто ретельно продуманий обман? Тактика залякування? Загроза? Прошу вибачення за ці похмурі роздуми, але мені пощастило жити в" мирному " контексті з самого народження-через десять років після закінчення Другої світової війни-всього 67 років. Я жодним чином не приймаю це як належне і тому вважаю поняття "війни" неприйнятним, огидним варварством".

Підтримала українців і американська актриса українського походження. У цей непростий час вона викладала в своєму Instagram фотографії українського прапора і мальовничого пейзажу нашої держави. Під ним вона залишила куплет гімну України.

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