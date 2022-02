Стівен Кінг, Віра Фарміга, Шер та інші знаменитості відреагували на російське вторгнення в Україну

Колишній ведучий популярної програми " Доброго ранку, Британія "Пірс Морган написав вранці 24 лютого:" це акт війни з боку хулігана-головоріза, який не думає, що у решти світу вистачить мужності або бажання зупинити його... ганьба. "

What most of us learned as kids on the playground: You don't stand by while a big kid beats up a little kid. You might take a punch or two making the big kid stop, but that's the right thing to do. — Stephen King (@StephenKing) February 24, 2022

"Що більшість з нас засвоїла в дитинстві на дитячому майданчику: не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленького/ ви можете витримати один або два удари, змусивши велику дитину зупинитися, але це правильно", - написав письменник хорроров Стівен Кінг в Twitter.

Не стала стояти осторонь української проблеми співачка Шер.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

"Чому Україна важлива для США. Путінський деспот, герой Трампа, і якщо йому випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою і незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна", - написала знаменитість.

I would like to appeal to those with political responsibilities to make a serious examination of conscience before God, who is the God of peace and not of war, the Father of all, not just of some, who wants us to be brothers and not enemies. #Ukraine #Peace — Pope Francis (@Pontifex) February 23, 2022

"Я хотів би закликати тих, хто несе політичну відповідальність, серйозно перевірити свою совість перед Богом, Який є Бог миру, а не війни, батько всього, а не тільки деяких, який хоче, щоб ми були братами, а не ворогами" - звернувся папа Франциск до своїх передплатників.

Mask restrictions are easing just in time for us to see each other’s expressions when World War III starts. — Stephen Colbert (@StephenAtHome) February 22, 2022

"Обмеження на маски слабшають якраз в той час, щоб ми могли побачити вираз облич один одного, коли почнеться Третя світова війна", - написав популярний американський комік, телеведучий, актор і письменник.

Британський журналіст і телеведучий опублікувавши відразу кілька повідомлень.

"Путін вторгся в Україну. Це акт війни з боку хлопчика-хулігана, який не думає, що у решти світу вистачить сміливості або бажання зупинити його. Ганьба.". А потім додав: "Путін робить це, тому що минулого разу в Криму йому це зійшло з рук. І якщо йому знову це зійде з рук в Україні, він буде продовжувати вторгатися в інші країни, поки не відновить Радянський Союз. Світ повинен об'єднатися, щоб зупинити цього безжального диктатора, поки не стало занадто пізно."

Співачка Енні Ленокс звертатися до своїх шанувальників в Instagram:

"Яку" ціну " прості люди повинні заплатити за жахливе безумство і жорстокість "вторгнення" і "війни"? Або це просто ретельно продуманий обман? Тактика залякування? Загроза? Прошу вибачення за ці похмурі роздуми, але мені пощастило жити в" мирному " контексті з самого народження-через десять років після закінчення Другої світової війни-всього 67 років. Я жодним чином не приймаю це як належне і тому вважаю поняття "війни" неприйнятним, огидним варварством".

Підтримала українців і американська актриса українського походження. У цей непростий час вона викладала в своєму Instagram фотографії українського прапора і мальовничого пейзажу нашої держави. Під ним вона залишила куплет гімну України.