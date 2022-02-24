Стивен Кинг, Вера Фармига, Шер и другие знаменитости отреагировали на российское вторжение в Украину

Бывший ведущий популярной программы "Доброе утро, Британия" Пирс Морган написал утром 24 февраля: "Это акт войны со стороны хулигана-головореза, который не думает, что у остального мира хватит мужества или желания остановить его… Позор. "

"Что большинство из нас усвоило в детстве на детской площадке: нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького/ Вы можете выдержать один или два удара, заставив большого ребенка остановиться, но это правильно", - написал писатель хорроров Стивен Кинг в Twitter.

Не стала стоять в стороне от украинской проблемы певица Шер.

"Почему Украина важна для США. Путинский деспот, герой Трампа, и если ему представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия , Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени ", - написала знаменитость.

"Я хотел бы призвать тех, кто несет политическую ответственность, серьезно проверить свою совесть перед Богом, Который есть Бог мира, а не войны, Отец всего, а не только некоторых, Который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами" - обратился папа Франциск к своим подписчикам.

"Ограничения на маски ослабевают как раз в то время, чтобы мы могли увидеть выражение лиц друг друга, когда начнется Третья мировая война", - написал популярный американский комик, телеведущий, актёр и писатель.

Британский журналист и телеведущий опубликовал сразу несколько сообщений.

"Путин вторгся в Украину. Это акт войны со стороны мальчика-хулигана, который не думает, что у остального мира хватит смелости или желания остановить его. Позор.". А потом добавил: "Путин делает это, потому что в прошлый раз в Крыму ему это сошло с рук. И если ему снова это сойдет с рук в Украине, он будет продолжать вторгаться в другие страны, пока не восстановит Советский Союз. Мир должен объединиться, чтобы остановить этого безжалостного диктатора, пока не стало слишком поздно."

Певица Эни Ленокс обратилась к своим поклонникам в Instagram:

"Какую "цену" простые люди должны заплатить за кошмарное безумие и жестокость "вторжения" и "войны"? Или это просто тщательно продуманный обман? Тактика запугивания? Угроза? Прошу прощения за эти мрачные размышления, но мне посчастливилось жить в "мирном" контексте с самого рождения - через десять лет после окончания Второй мировой войны - всего 67 лет. Я никоим образом не принимаю это как должное и поэтому считаю понятие "войны" неприемлемым, отвратительным варварством".

Поддержала украинцев и американская актриса украинского происхождения. В это непростое время она выкладывала в своем Instagram фотографии украинского флага и живописного пейзажа нашего государства. Под ним она оставила куплет гимна Украины.