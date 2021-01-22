Украинка решила избавиться от своей груди 7 размера: переживаю, чтобы не вырос горб

22-летняя украинка Анна из Полтавы устала жить с натуральной грудью седьмого размера и мечтает уменьшить ее. Молодая женщина недавно стала мамой, и признается, что грудь мешает ей не только в быту, но и в поисках работы.

Супруг Анны Юрий говорит, что прелести жены никоим образом ему не мешают. Более того, именно внушительные размеры красивой молодой девушки побудили его к знакомству с ней. Тем не менее Юрий готов уступит жене, чтобы она чувствовала себя счастливой. О своих трудностях семья из Полтавы рассказала в шоу "Говорить Україна", что выходит на канале "Украина".

"Я переживаю, чтобы из-за большой груди у меня не вырос горб. Планировала пойти на курсы маникюра, но из-за размера груди, не могу. Одежду вынуждена покупать на 2-3 размера больше, так как грудь постоянно увеличивается. Еще в школе мне сказали, что у меня сколиоз, и что в дальнейшем нужно не напрягать позвоночник. Сегодня в области шеи чувствую дискомфорт. Мне нравится моя внешность, но грудь единственное, что меня беспокоит", - признается Анна.

Украинка мечтает уменьшить грудь (скрин видео)

Девушка комплексует демонстрировать свою обнаженную грудь даже мужу, так как боится, что он будет разочарован.

Грудь Анны весит 6 килограммов, что дает большую нагрузку на спину. Юрий признается, что боится за жену, так как это серьезное хирургическое вмешательство, а у них маленький ребенок.

Чтобы успокоит мужа Анны, "Говорить Україна" предложило героине пройти полное обследование. В студии ток-шоу медики озвучили свое заключение. Психолог сказала, что Анна психологически травмирована критикой ее фигуры предыдущим возлюбленным. А пластический хирург уверил, что у женщины есть все показания к операции, так как это не вопрос эстетики, а здоровья. Ортопед подтвердил проблемы со спиной у Анны.

Анна страдает из-за большой груди (скрин видео)

"Когда настолько большой размер, ни спорт, ни массаж не помогут, это как рюкзак, который носят спереди. И впоследствии руки и другие части тела выходят из строя. Единственный вариант - уменьшить объем хирургически", - говорит пластический хирург Дмитрий Слоссер, который согласился сделать операцию бесплатно.

Напомним, что рекордсменкой Украины в категории "Самая большая натуральная грудь" является Мила Кузнецова. Ее прелести 15-го размера, и девушка совершенно не комплексует по этому поводу, а наоборот гордится и активно ведет блог в соцсетях.

Недавно мы писали, что Мила станцевала вместе с блогером с самыми большими скулами - Анастасией Покрищук.