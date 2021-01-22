Українка вирішила позбутися своєї грудей 7 розміру: переживаю, щоб не виріс горб

22-річна українка Ганна з Полтави втомилася жити з натуральними грудьми сьомого розміру і мріє зменшити їх. Молода жінка нещодавно стала мамою, і зізнається, що груди заважають їй не тільки в побуті, але і в пошуках роботи.

Чоловік Ганни Юрій каже, що принади дружини жодним чином йому не заважають. Мало того, саме значні розміри вродливої молодої дівчини спонукали його до знайомства з нею. З усім тим, Юрій готовий поступитися дружині, щоб вона відчувала себе щасливою. Про свої труднощі сім'я з Полтави розповіла в шоу "говорить Україна", що виходить на каналі "Україна".

"Я переживаю, щоб через великі груди у мене не виріс горб. Планувала піти на курси манікюру, але через розмір грудей, не можу. Одяг змушена купувати на 2-3 розміри більше, бо груди постійно збільшуються. Ще в школі мені сказали, що у мене сколіоз, і що надалі потрібно не напружувати хребет. Сьогодні в області шиї відчуваю дискомфорт. Мені подобається моя зовнішність, але груди єдине, що мене турбує", - зізнається Анна.

Українка мріє зменшити груди (скрін відео)

Дівчина комплексує демонструвати свою оголені груди навіть чоловікові, позаяк боїться, що він буде розчарований.

Груди Анни важить 6 кілограмів, що дає велике навантаження на спину. Юрій зізнається, що боїться за дружину, бо це серйозне хірургічне втручання, а у них маленька дитина.

Щоб заспокоїть чоловіка Анни, "Говорить Україна" запропонувало героїні пройти повне обстеження. У студії ток-шоу медики озвучили свій висновок. Психолог сказала, що Ганна психологічно травмована критикою її фігури попереднім коханим. А пластичний хірург запевнив, що у жінки є всі показання до операції, так як це не питання естетики, а здоров'я. Ортопед підтвердив проблеми зі спиною у Анни.

Анна страждає через великі груди (скрін відео)

"Коли настільки великий розмір, ні спорт, ні масаж не допоможуть, це як рюкзак, який носять спереду. І згодом руки та інші частини тіла виходять з ладу. Єдиний варіант - зменшити об'єм хірургічно", - говорить пластичний хірург Дмитро Слоссер, який погодився зробити операцію безкоштовно.

Нагадаємо, що рекордсменкою України в категорії "Найбільша натуральна груди" є Міла Кузнєцова. Її принади 15-го розміру, та дівчина абсолютно не комплексує з цього приводу, а навпаки пишається і активно веде блог в соцмережах.

Нещодавно ми писали, що Міла станцювала разом з блогером з найбільшими вилицями - Анастасією Покрищук.