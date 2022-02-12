Без усилий: несколько действенных способов для поднятия настроения

1. Ведите себя как ребенок.

Вы можете собрать друзей и погонять с ними мяч на площадке, поиграть в прятки или просто полазить по деревьям. Добавление социального взаимодействия к вашей активности может сделать занятия более увлекательными, помочь вам почувствовать поддержку.

Если же возможности выйти на улицу нет, устройте джунгли у себя дома и передвигайтесь как шимпанзе или, скажем, ягуар)

2. Садоводство.

Известно, что выращивание растений полезно для психического здоровья. Например, небольшое исследование, проведенное в 2010 году, показало, что работа в саду снизила пиковый стресс у его участников.

Растения можно выращивать как дома, так и на улице.

3. Погуляйие с питомцем.

Прогулка с домашним животным может быть простым и приятным способом потренироваться. Вы можете погулять на улице с собакой или побегать по квартире за котом.

Если у вас в данный момент нет домашнего питомца, вы можете обратиться в приют Там нужны волонтеры, чтобы выгуливать или играть с их животными.

4. Попробуйте йогу

Для выполнения физических упражнений можно даже не вставать с кровати, хотя конечно желательно лечь на твердую поверхность. Для этого в помощь приходит йога. Это очень простые упражнения не требующие особой подготовки.

5. Побольше ходите.

Вы можете ходить когда с кем-то переписываетесь, ходить когда разговариваете по телефону, или когда совершаете покупки в Интернете (при условии, что вы будете осторожны!). Прогулки во время рабочих совещаний также могут быть отличным способом повысить ваше настроение. Прогуляйтесь с чашечкой кофе или банально сходите в магазин. Помните, любая ходьба - это физическая активность.

Упражнения конечно имеют много преимуществ, но это не означает, что они могут заменить лечение тяжелых состояний, такое как терапия или лекарства. Физическая активность - это еще один полезный инструмент для улучшения настроения.