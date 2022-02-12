Без зусиль: кілька дієвих способів для підняття настрою

1. Ведіть себе як дитина.

Ви можете зібрати друзів і поганяти з ними м'яч на майданчику, пограти в хованки або просто полазити по деревах. Додавання соціальної взаємодії до вашої активності може зробити заняття більш захоплюючими, допомогти вам відчути підтримку.

Якщо ж можливості вийти на вулицю немає, влаштуйте Джунглі у себе вдома і пересувайтеся як шимпанзе або, скажімо, ягуар)

2. Садівництво.

Відомо, що вирощування рослин корисно для психічного здоров'я. Наприклад, невелике дослідження, проведене в 2010 році, показало, що робота в саду знизила піковий стрес у його учасників.

Рослини можна вирощувати як вдома, так і на вулиці.

3. Погуляй з вихованцем.

Прогулянка з домашнім улюбленцем може бути простим і приємним способом потренуватися. Ви можете погуляти на вулиці з собакою або побігати по квартирі за котом.

Якщо у вас в даний момент немає домашнього вихованця, ви можете звернутися в притулок там потрібні волонтери, щоб вигулювати або грати з їх тваринами.

4. Спробуйте йогу

Для виконання фізичних вправ можна навіть не вставати з ліжка, хоча звичайно бажано лягти на тверду поверхню. Для цього в допомогу приходить йога. Це дуже прості вправи не вимагають особливої підготовки.

5. Побільше ходіть.

Ви можете ходити коли з кимось листуєтеся, ходити коли розмовляєте по телефону, або коли робите покупки в Інтернеті (за умови, що ви будете обережні!). Прогулянки під час робочих зустрічей також можуть бути відмінним способом підвищити ваш настрій. Прогуляйтеся з чашкою кави або банально сходіть в магазин. Пам'ятайте, будь-яка ходьба-це фізична активність.

Вправи звичайно мають багато переваг, але це не означає, що вони можуть замінити лікування важких станів, таке як терапія або ліки. Фізична активність-це ще один корисний інструмент для поліпшення настрою.