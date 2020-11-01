1 ноября не сушите вещи ночью и раздайте милостыню: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 1 ноября православные христиане почитают мученика Садока Персидского и отмечают в этот день перенесение мощей святого преподобного Иоанна Рыльского. У христиан западного обряда дата считается большим праздником и называется День всех святых, который приходит на смену современному Хеллоуину, или древнему Самайну. Сегодня верующие поминают усопших и молятся за упокоение их душ.

В народном календаре праздник 1 ноября получил названия Иванов день, День Садока или Проводы осени, и в старые времена предки встречали в этот день зимнюю пору, проводили определенны обряды и придерживались важных и строгих правил.

Первый день ноября раньше называли рубежом "летнего" и "зимнего" времени, когда еще в дохристианской Европе отмечали начало Нового года, а духи якобы выходили из потустороннего мира в нашу реальность, пугали прохожих, ведьмы устраивали шабаши. Чтобы отпугнуть нечистую силу, люди сами наряжались в костюмы страшилищ, разжигали костры и организовывали шумные гуляния. Сейчас праздник День всех святых (All-Hallows-Even) в католической вере входит в число обязательных дней для посещения верующими мессы.

Как гласят церковные предания, преподобный Иоанн Рыльский жил в IX-X веке на территории современной Болгарии, и является наиболее почитаемым святым покровителем болгарского народа. Он с юности решил посвятить свою жизнь служению Богу, был монахом и отшельником, а также игуменом монастыря, который воздвигли возле пещеры гор Рила.

1 ноября христиане чтят память преподобного Иоанна Рыльского (Фото: wikipedia.org / Edal Anton Lefterov)

Священномученик Садок Персидский жил в IV веке и был епископом города Бех - Ардашир, столицы Персидской империи во времена династии Сасанидов. Также он являлся предстоятелем Церкви Востока - главным среди ассирийских епископов. Считается небесным покровителем людей, которые умерли без покаяния.

В этот день именины отмечают: Александр, Иван, Павел, Николай, Сергей, Петр и Федор.

Какие традиции в этот праздник

На украинских землях издавна в День Садока люди собирались в компании и рассказывали друг другу всякие страшные истории, и работы в эту дату откладывали на потом - день посвящали отдыху.

Верили, что конюшенный домовой сегодня треплет гривы кобылам и подымает на дыбы жеребцов, поэтому в этот день коням давали отдохнуть и кормили досыта.

На Проводы осени хозяйки обязательно ставили на стол блюдо из курицы: готовили из свежего мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу и закрытые пироги курники с начинкой.

В этот день суеверные остерегались сов - бытовало жуткое поверье, что если она прилетит и усядется на крышу дома, то в этой семье скоро кто-то умрет.

Что нельзя делать в этот день

Строго запрещалось в Иванов день убивать пауков - верили, что в их обличии в дом приходили умершие родственники.

Нельзя было оставлять сушиться вещи на ночь - в противном случае нечисть могла туда залезть и вселиться через одежду в человека, когда тот ее надевал.

Бытовал запрет оборачиваться на звук шагов за спиной - суеверные утверждали, что иначе могут сцапать черти.

Запрещалось отказывать в милостыне, так как из-за этого семья могла лишиться достатка на весь год.

Главные приметы в День Садока

Если этой ночью припорошило снегом, а небо было звездным, то жди в скорости лютые морозы;

Если 1 ноября холодно и идет снег, значит весна будет пасмурная и холодная;

Если в этот день перелетные птицы летят высоко в небе, то зима будет снежной, а если низко - снега будет мало;

Когда день выдался теплым в праздник, значит весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.

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