1 ноября не сушите вещи ночью и раздайте милостыню: что можно и нельзя делать в этот день

В первый день ноября в старину провожали осень и встречали зиму
Какой сегодня праздник. 1 ноября православные христиане почитают мученика Садока Персидского и отмечают в этот день перенесение мощей святого преподобного Иоанна Рыльского. У христиан западного обряда дата считается большим праздником и называется День всех святых, который приходит на смену современному Хеллоуину, или древнему Самайну. Сегодня верующие поминают усопших и молятся за упокоение их душ.
В народном календаре праздник 1 ноября получил названия Иванов день, День Садока или Проводы осени, и в старые времена предки встречали в этот день зимнюю пору, проводили определенны обряды и придерживались важных и строгих правил.
Первый день ноября раньше называли рубежом "летнего" и "зимнего" времени, когда еще в дохристианской Европе отмечали начало Нового года, а духи якобы выходили из потустороннего мира в нашу реальность, пугали прохожих, ведьмы устраивали шабаши. Чтобы отпугнуть нечистую силу, люди сами наряжались в костюмы страшилищ, разжигали костры и организовывали шумные гуляния. Сейчас праздник День всех святых (All-Hallows-Even) в католической вере входит в число обязательных дней для посещения верующими мессы.
Как гласят церковные предания, преподобный Иоанн Рыльский жил в IX-X веке на территории современной Болгарии, и является наиболее почитаемым святым покровителем болгарского народа. Он с юности решил посвятить свою жизнь служению Богу, был монахом и отшельником, а также игуменом монастыря, который воздвигли возле пещеры гор Рила.
1 ноября христиане чтят память преподобного Иоанна Рыльского (Фото: wikipedia.org / Edal Anton Lefterov)
Священномученик Садок Персидский жил в IV веке и был епископом города Бех - Ардашир, столицы Персидской империи во времена династии Сасанидов. Также он являлся предстоятелем Церкви Востока - главным среди ассирийских епископов. Считается небесным покровителем людей, которые умерли без покаяния.
В этот день именины отмечают: Александр, Иван, Павел, Николай, Сергей, Петр и Федор.
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