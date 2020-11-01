1 листопада не сушіть речі вночі та роздайте милостиню: що можна і не можна робити в цей день

У перший день листопада в давнину проводжали осінь і зустрічали зиму
Яке сьогодні свято. 1 листопада православні християни вшановують мученика Садока Перської та відзначають у цей день перенесення мощей святого преподобного Іоанна Рильського. У християн західного обряду дата вважається великим святом і називається День всіх святих, який приходить на зміну сучасного Хеллоуїну, або древньому Самайну. Сьогодні віряни поминають покійних і моляться за упокоєння їхніх душ.
У народному календарі свято 1 листопада отримало назви Іванів день, День Садока чи Проводи осені, і в старі часи пращури зустрічали в цей день зимову пору, проводили певні обряди та дотримувалися важливих і суворих правил.
Перший день листопада раніше називали кордоном "літнього" та "зимового" часу, коли ще в дохристиянській Європі відзначали початок Нового року, а духи нібито виходили з потойбічного світу в нашу реальність, лякали перехожих, відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати нечисту силу, люди самі вбиралися в костюми страховиськ, розпалювали багаття й організовували гучні гуляння. Зараз свято День усіх святих (All Hallows-Even) в католицькій вірі входить до числа обов'язкових днів для відвідування віруючими меси.
Як свідчать церковні перекази, преподобний Іван Рильський жив у IX-X столітті на території сучасної Болгарії, і є найшанованішим святим покровителем болгарського народу. Він з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем і відлюдником, а також ігуменом монастиря, який спорудили біля печери гір Рила.
1 листопада християни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Рильського (Фото: wikipedia.org / Edal Anton Lefterov)
Священномученик Садок Перська жив у IV ст. і був єпископом міста Бех - Ардашир, столиці Перської імперії за часів династії Сасанідів. Також він був предстоятелем Церкви Сходу - головним серед ассірійських єпископів. Вважається небесним покровителем людей, які померли без покаяння.
У цей день іменини відзначають: Олександр, Іван, Павло, Микола, Сергій, Петро та Федір.
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