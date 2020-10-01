1 октября не выходите на улицу и уберите в доме: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 1 октября православные почитают святых Ариадну Промисскую и Ирину Египетскую. Мученицы жили в III веке и прославились стойкостью в своей вере и готовностью принять любые истязания. Они так и не поклонились языческим кумирам. В народе праздник назывался Арина Шиповница, но существовали и другие названия этого дня: Аринин день, Журавлиный лет, Арина осенняя и Ирина.

В эту дату существует ряд примет и запретов, которые нельзя нарушать.

На следующий день после этого праздника наши предки всегда собирали ягоды шиповника, сушили и делали его заготовки на зиму. Люди верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить старые недуги.

В этот день православные почитают Арину шиповницу (фото: ruspekh.ru)

Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который помогал от простуды, не хуже, чем рябина.

В день Арины Шиповницы нельзя было выходить на улицу из дома, так как по поверьям сильные ветра могли задуть в жилище невезение и безденежье. Обычно все семейство, дабы не подвергать себя и близких риску, собиралось за столом и обсуждало все хозяйские вопросы либо работало по дому.

В народе святой Арине посвящали три праздника. Первый отмечали 29 апреля и и посвящался он талой воде, второй называли рассадница - 18 мая, а на третье праведная мученица покровительствовала сбору шиповника и руководила журавлиным летом.

В этот день на небе выглядывали журавлей, которые улетали в теплые края. Смотрели какая погода в этот день - такая и прогнозировалась весь следующий сезон.

Нужно сказать, что этих птиц наши предки называли посланниками Божьими, и отношение к ним было очень почтительное. Верили, что журавли на своих крыльях осенью уносят души умерших, а весной приносят с собой души младенцев, которые скоро родятся.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову (14 октября)могли ударить морозы, а если птицы еще на юг не улетают - теплая погода сохранится до ноября;

Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро;

Какая погода будет на Арину Шиповницу, такая же и ровно через пол года - на 1 апреля.

День ангела в этот день празднуют такие имена

Алексей;

Аркадий;

Борис;

Владимир;

Иван;

Ирина;

Константин.

Как мы ранее писали, в октябре украинцы получат один дополнительный выходной.