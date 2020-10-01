1 жовтня не виходьте на вулицю і приберіть в будинку: що можна і не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 1 жовтня православні вшановують святих Аріадну Проміську та Ірину Єгипетську. Мучениці жили в III столітті і прославилися стійкістю в своїй вірі і готовністю прийняти будь катування. Вони так і не вклонилися язичницьким кумирам. В народі свято називалося Орина Шиповниця, але існували й інші назви цього дня: Аринін день, Журавлиний літ, Аріна осіння і Ірина.

В цю дату існує ряд прикмет і заборон, які не можна порушувати.

На наступний день після цього свята наші предки завжди збирали ягоди шипшини, сушили і робили заготівлі на зиму. Люди вірили, що після Орисі осінньої вони наповнюються особливою цілющою силою, здатною не тільки зміцнити здоров'я людини напередодні приходу справжніх холодів, але і залікувати старі недуги.

У цей день православні вшановують Орисю шиповницю (фото: ruspekh.ru)

Для цього господині готували з ягід шипшини напої і варення, а також робили чай, який допомагав від застуди, не гірше, ніж горобина.

У день Орисі Шиповниці не можна було виходити на вулицю з дому, через те, що за повір'ями сильні вітри могли задути в оселі невезіння і безгрошів'я. Зазвичай все сімейство, щоб не піддавати себе і близьких ризику, збиралося за столом і обговорювала всі господарські питання або працювало по дому.

У народі святій Орисі присвячували три свята. Перше відзначали 29 квітня і присвячувалося воно талій воді, друге називали розсадниця - 18 травня, а на третє праведна мучениця протегувала збору шипшини і керувала журавлиним літом.

В цей день на небі визирали журавлів, які відлітали у теплі краї. Дивилися яка погода у цей день - така й прогнозувалася весь наступний сезон.

Треба сказати, що цих птахів наші предки називали посланцями Божими, і ставлення до них було дуже шанобливе. Вірили, що журавлі на своїх крилах восени забирають душі померлих, а навесні приносять з собою душі немовлят, які скоро народяться.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день на небі з'являлися журавлині зграї, то вже на Покрову (14 жовтня)могли вдарити морози, а якщо птахи ще не відлітають на південь - тепла погода утримається до листопада;

Якщо у свято на березі ще залишилися листя, значить сніг нескоро випаде;

Яка погода буде на Орисю Шиповницю, така ж і рівно через пів року - на 1 квітня.

День ангела в цей день святкують такі імена

Олексій;

Аркадій;

Борис;

Володимир;

Іван;

Ірина;

Костянтин.

Як ми раніше писали, в жовтні українці отримають один додатковий вихідний.