+10 градусов и дожди со снегом: погода в воскресенье удивит украинцев

Погода в Украине 15 ноября, в воскресенье, будет удивлять украинцев – на западе страны столбики термометров будут "расти" в то время, как на востоке при прогнозируемом максимуме +4 в течение дня ожидают дожди со снегом. В ночное время в Украине в некоторых областях даже ударят морозы. Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, в воскресенье в Украине пройдут дожди. Высокая вероятность осадков будет сохраняться в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях. В Сумской области, по данным синоптиков, ожидается дождь со снегом.

При этом температура воздуха в воскресенье в некоторых регионах на западе страны начнет подниматься по сравнению с отметками в субботу – до +5… +10 градусов. В центральных регионах ожидается +4… +8 градусов. На юге сохранятся субботние показатели тепла, за исключением Крымского полуострова, где похолодает до +6… +8 градусов. Температура изменится и на востоке: в Харьковской, Луганской, Сумской и Донецкой областях будет минимальной по стране - +2… +4 градуса в течение дня. В остальных регионах Левобережной Украины столбики термометров поднимутся до +3… +7 градусов.

В ночное время в Украине также ожидается в среднем +2… +5 градусов. Только на юге и в центре страны ожидается незначительное похолодание до +1... +4 градусов в темное время суток. Холоднее всего будет на востоке. Там градусники покажут -2… +1 градус в ночное время.

Погода в Украине 15 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили украинцев про аномальную зиму в Киеве. Специалисты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 будет непредсказуемой.

До этого сообщалось, что в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.