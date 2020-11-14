+10 градусів і дощі зі снігом: погода в неділю здивує українців

Погода в Україні 15 листопада, в неділю, буде дивувати українців – на заході країни стовпчики термометрів будуть "рости" у той час, як на сході при прогнозованому максимумі +4 протягом дня очікують дощі зі снігом. В нічний час в Україні в деяких областях навіть вдарять морози. Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, в неділю в Україні пройдуть дощі. Висока ймовірність опадів зберігатиметься в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях. У Сумській області, за даними синоптиків, очікується дощ зі снігом.

При цьому температура повітря в неділю в деяких регіонах на заході країни почне підніматися у порівнянні з відмітками в суботу – до +5... +10 градусів. У центральних регіонах очікується +4... +8 градусів. На півдні збережуться суботні показники тепла, за винятком Кримського півострова, де похолодає до +6... +8 градусів. Температура зміниться і на сході: в Харківській, Луганській, Сумській та Донецькій областях буде мінімальною по країні - +2... +4 градуси протягом дня. В інших регіонах Лівобережної України стовпчики термометрів піднімуться до +3... +7 градусів.

У нічний час в Україні також очікується в середньому +2... +5 градусів. Тільки на півдні та в центрі країни очікується незначне похолодання до +1... +4 градусів в темний час доби. Найхолодніше буде на сході. Там термометри покажуть -2... +1 градус в нічний час.

Погода в Україні 15 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що метеорологи попередили українців про аномальну зиму в Києві. Фахівці вважають, що погода в холодному сезоні 2020-2021 буде непередбачуваною.

До цього повідомлялося, що у листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.