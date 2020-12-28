До -10 градусов и солнце: где перед Новым годом в Украине стукнут сильные морозы

Синоптики предупреждают, что погода в Украине 28 декабря в разных областях будет резко отличаться. В то время как на западе и юге Украины столбики термометров будут доходить до +4… +8 градусов, на востоке ожидаются мощные морозы до -10 градусов. Минимальные отметки ожидаются в ночное время суток. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, в большинстве областей Украины в понедельник будет идти дождь и дождь со снегом. В центральных, северных и некоторых восточных областях после осадков в ночное время ожидаются "минуса" до -1… -5 градусов, что говорит о наступлении гололедицы. В целом, осадки в течение дня ожидаются во всех регионах за исключением Харьковской, Донецкой и Луганской областей, где небо будет чистым.

Уровень тепла в дневное время в западных и южных областях нашей страны будет аномально теплым. Там столбики термометров поднимутся в среднем до +4… +7 градусов. В одесской области и на Крымском полуострове ожидается потепление до +6… +9 градусов. В центральных, северных, и некоторых восточных регионах ожидается 0… +4 градуса. "Минусовая" погода в светлое время суток ожидается только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там в течение дня – от -1 до -3 градусов, а в ночное время сильные морозы до -6… -10 градусов.

В остальных областях Левобережной Украины также ночью будут наблюдаться морозы. Градусники покажут -1… -5 градусов. В центральных и северных областях – до -4 градусов мороза в ночное время суток. Только на юге и западе страны температура в ночное время будет находиться в пограничном положении – -2… +1 градус. В Одесской области даже ночью – без "минусов".

Погода в Украине 28 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

Синоптики также предупреждают о том, что 28 декабря в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что недавно в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что синоптики в прогнозе на первую половину января 2021 рассказывали, что в Украину идет аномальное потепление до +16.