До -10 градусів і сонце: де перед Новим роком в Україні вдарять сильні морози

Синоптики попереджають, що погода в Україні 28 грудня в різних областях буде різко відрізнятися. У той час як на заході та півдні України стовпчики термометрів будуть доходити до +4... +8 градусів, на сході очікуються потужні морози до -10 градусів. Мінімальні позначки очікуються в нічний час доби. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, у більшості областей України в понеділок буде йти дощ та дощ зі снігом. У центральних, північних та деяких східних областях після опадів у нічний час очікуються "мінуси" до -1... -5 градусів, що свідчить про настання ожеледиці. В цілому, опади протягом дня очікуються у всіх регіонах, за винятком Харківської, Донецької та Луганської областей, де небо буде чистим.

Рівень тепла в денний час у західних та південних областях нашої країни буде аномально теплим. Там стовпчики термометрів піднімуться в середньому до +4... +7 градусів. В одеській області та на Кримському півострові очікується потепління до +6... +9 градусів. В центральних, північних, та деяких східних регіонах очікується 0... +4 градуси. "Мінусова" погода у світлий час доби очікується тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там протягом дня – від -1 до -3 градусів, а в нічний час сильні морози до -6... -10 градусів.

В інших областях Лівобережної України також вночі будуть спостерігатися морози. Градусники покажуть -1... -5 градусів. У центральних і північних областях – до -4 градусів морозу в нічний час доби. Тільки на півдні та заході країни температура в нічний час буде перебувати в прикордонному положенні – -2... +1 градус. В Одеській області навіть вночі – без "мінусів".

Погода в Україні 28 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

Синоптики також попереджають про те, що 28 грудня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних і північних областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, що нещодавно в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.

Також ми писали про те, що синоптики в прогнозі на першу половину січня 2021 розповідали, що в Україну йде аномальне потепління до +16.