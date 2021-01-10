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10 января добавьте в блюда черную соль и не ссорьтесь: что можно и нельзя делать в Домочадцев день

Новина українською → Воскресенье 10 января 2021 06:38
10 января добавьте в блюда черную соль и не ссорьтесь: что можно и нельзя делать в Домочадцев день Праздник 10 января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Какой сегодня праздник. 10 января православные христиане чтят память 20 000 мучеников Никомидийских, которых римский император Максимиан приказал сжечь в городе Никомидия (территории современной Турции) в 302 году за отказ поклониться языческим идолам. Это массовое убийство произошло как раз в праздник Рождества Христова.

Как гласят церковные предания, в тот день епископ Анфим Никомидийский крестил и причастил всех верующих, которые не отступились от христианства и приняли мученическую смерть в огне.

В народе дата получила название Рождественский мясоед или Домочадцев день, и была приурочена окончанию рождественского поста и святкам, во время которых было принято собираться всей семьей дома за богато накрытым столом, ходить в гости к друзьям и соседям с подарками и угощениями, устраивать многолюдные игры, гадать на желание, а юноши и девушки готовились к свадьбам.

В этот день именины отмечают: Александр, Аркадий, Петр, Леонид, Игнатий.

10 января добавьте в блюда черную соль и не ссорьтесь: что можно и нельзя делать в Домочадцев день

10 января христиане чтят память 20 000 мучеников Никомидийских (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

  • Чтобы члены семьи не знали ссор и приумножали достаток весь год, принято было добавлять в мясные и другие блюда четверговую (черную) соль.
  • Верили, что загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Бытовал такой "способ" ускорить реализацию задуманного: недалеко от дома на холме нужно воткнуть в землю палку или колышек с привязанным к ней платком или любой другой тканью, а делать это нужно, проговаривая про себя свою мечту.
  • Считалось, что если сыграть свадьбу в Домочадцев день, то семейная жизнь молодоженов будет счастливая и долгая.

Что нельзя делать в этот день

Строго запрещалось в Домочадцев день заниматься швейными работами, а особенно плохой приметой считалось пришивание пуговиц. Верили, что нарушительницы еще очень длительное время не смогут избавиться от старых проблем.

Нельзя в этот день спорить, ссориться и выяснять отношения, иначе нанесенные обиды на праздник могли обернуться длительными конфликтами.

Главные приметы в Домочадцев день

  • Если 10 января пошел снегопад или густой иней, значит будет хороший урожай хлеба;
  • Если сегодня кошка спит весь день - жди оттепель;
  • Если собака разлеглась на снегу - вскоре будет метель;
  • Если 10 января воробьи громко чирикают, то скоро придет потепление;
  • Если соль отсырела - готовьтесь к ненастью.

Ранее мы рассказывали о благоприятных днях для брака, указанных в церковном календаре свадеб и венчаний в 2021 году.

Напомним также, что мы публиковали православный календарь на январь 2021 с полным списком праздников.

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