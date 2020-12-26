Свадьба и венчание по церковному календарю 2021: благоприятные дни для брака

Церковный свадебный календарь 2021 поможет верующим влюбленным парам выбрать благоприятную дату и для венчания, и для заключения брака. Считается, что год приходящий, который идет на смену "опасному" високосному 2020-му, станет более удачным для желающих узаконить отношения.

И хотя православная церковь не выделяет тот или иной год как более благоприятный для свадеб и венчаний, в календаре есть недопустимые для этого периоды и даты. Какие именно - расскажет Lite.

Когда можно и нельзя венчаться и играть свадьбу православным

Православным настоятельно не рекомендуется скреплять союз перед Богом и людьми во время и накануне церковных праздников и постов, во время Святок и седмиц.

Если речь идет о больших церковных праздниках, то тут вообще существуют строгие запреты на проведение обряда венчания.

Кроме церковных праздников, есть также и дни недели, когда можно и нельзя совершать главную часть чина церковного благословения брака у православных.

Обряд венчания обычно совершают в воскресенье или пятницу, также можно и в понедельник или среду.

Запрещено венчаться во вторник, четверг и субботу.

Отметим, что в периоды поста ограничения распространяются также на среды и пятницы.

В 2021 году в православном календаре есть 120 дней, когда разрешено проводить церемонию венчания:

Январь: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31

Февраль: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Март: 1, 3, 5

Апрель: нельзя - потому что с 15 марта по 1 мая продлится Великий Пост перед Пасхой

Май: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

Июнь: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Июль: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30

Август: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30

Сентябрь: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29

Октябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31

Ноябрь: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26

Декабрь: нельзя - потому что с 28 ноября по 6 января продлится Рождественский Пост.

Таким образом можно резюмировать, что по церковному календарю самыми удачными датами для свадьбы станет почти весь февраль и май, большая часть лета и почти вся осень.

Напомним, недавно астрологи назвали самые несовместимые пары и объяснили, каким знакам Зодиака не стоит играть свадьбу в год Быка.

Ранее сообщалось, что астролог назвала главные опасности 2021 года и предупредила о четырех затмениях и жестком ретроградном Меркурии.